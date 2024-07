El CSD aprieta para que València sea sede mundialista en 2030

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) envió ayer una carta directa a la FIFA para intentar salvar la candidatura de València como sede del Mundial de 2030. La intención no es otra que poder incluir la que es una de las ciudades más importantes de España en la organización del evento futbolístico que tendrá lugar en seis años. Tanto el CSD, como la Generalitat Valenciana como el propio Ayuntamiento están intentando rescatar la sede del Nou Mestalla, sobre todo una vez aprobadas las fichas y comprometiéndose el Valencia CF a reanudar las obras en menos de seis meses. Por otro lado, a nadie se le escapa la capacidad de la ciudad para albergar eventos deportivos multitudinarios, tal y como se ha demostrado en numerosas ocasiones en el pasado reciente.

El valenciano Rodríguez Uribes, en calidad de presidente del CSD, ha hecho llegar una misiva a Mattias Grafström, Secretario General de la FIFA. En la misma se le solicita incluir tanto València como Vigo entre las sedes mundialistas, sumándolas a las que fueron propuestas previamente por la RFEF.

«Con la presentación oficial del dossier de la candidatura concluirá en los próximos días el intenso trabajo que en esta primera fase España, Portugal y Marruecos venimos realizando con la ilusión de poder organizar de manera conjunta el Mundial en 2030. Se trata de un sueño compartido por los tres países que esperamos que sea ratificado por la FIFA en el mes de diciembre de este año 2024. Como está previsto en este proceso, antes del próximo 31 de julio les haremos llegar el dossier con las garantías que desde el gobierno de España asumimos para asegurar la mejor celebración de esta importante y trascendental competición. Son garantías de seguridad y orden público, financieras, de sostenibilidad y de respeto y promoción de los derechos humanos»

«España ya fue anfitriona en 1982, entonces en solitario, y desde aquella fecha hemos organizado con éxito numerosos eventos deportivos que avalan nuestra capacidad y anticipan la respuesta entusiasta de la afición, de los ciudadanos y de todas las instituciones; en esta ocasión, además, ante una edición que será inolvidable, puesto que por primera vez un Mundial unirá continentes y culturas, fiel reflejo de la universalidad del fútbol y de su capacidad de comunicación y de integración»

«Ciudades fundamentales»

«La Real Federación Española de Fútbol anunció hace pocos días la elección de nueve ciudades y once estadios como sedes nacionales, una decisión que fue tomada desde el ámbito federativo. El CSD es consciente, sin embargo, de que la elección de la RFEF deja fuera de la organización de partidos de este gran campeonato (y, por tanto, de la distribución de sus beneficios económicos, sociales e incluso emocionales) a dos ciudades extraordinarias, Valencia y Vigo, cuyos clubes, históricos y señeros, militan en la máxima categoría de LaLiga. Son dos ciudades, además, fundamentales para la vertebración territorial de nuestro país; la primera, Valencia, es una de las grandes capitales del Mediterráneo y la segunda, Vigo, está estrechamente vinculada con Portugal, en particular con la ciudad de Oporto. Tanto Valencia como Vigo estarán preparadas, junto a las otras nueve ciudades designadas por la RFEF, para acoger en 2030 el mundial en relación con España. Las once juntas son asimismo garantía de respuesta ante cualquier eventualidad que pudiera producirse en el futuro».