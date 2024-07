Giorgi vuelve como el gran protagonista del mercado

Desde el comienzo del mercado de verano el Valencia CF sabía que Giorgi Mamardasvili iba a ser un jugador muy codiciado en toda Europa y que su venta sería muy probable. Desde el momento que el georgiano se mostró al mundo, en Valencia comenzaron a llover rumores y posibles acercamientos de diversos clubes de la Premier League, sobre todo, y en general de las cinco grandes ligas.

La histórica clasificación de Georgia a su primera Eurocopa fue otro motivo por el que seguir a Giorgi, pues, aunque no fuera candidata a ganar el torneo consiguieron pasar a los octavos de final. Ahí Mamardashvili volvió a enseñarse al mundo entero, y por si quedaban dudas, demostró el tipo de portero que es. Ahora es el portero más valorado del mundo, lo que ayuda al Valencia CF a realizar negociaciones a gran escala y con entidades que luchan o se clasifican año a año a la Champions League.

En su paso por el reconocimiento médico tras su paso por la Eurocopa y unas merecidas vacaciones el georgiano dejó claro que su intención es continuar en el Valencia, y su deseo más profundo es triunfar en el club que le dio la oportunidad de ser el guardameta que es.

El caso de Javi Guerra

Si finalmente no sale del Valencia, el que podría estar a punto de abandonar el club es Javi Guerra. El centrocampista, canterano del Valencia CF, es un jugador que no quiere irse del Valencia, en ningún momento expresó dicho deseo. El contexto en el que se encuentra el club es que necesita vender, y ante la posibilidad de que Mamardashvili no salga, el próximo en el escalafón de mejor valorados es Guerra. Girona y Real Sociedad son los dos clubes que se están batiendo el cobre por hacerse con los servicios del jugador de 21 años.

Javi Guerra, al igual que Mamardashvili, quiere triunfar en el Valencia, pero como suele suceder en el actual Valencia las situaciones que no están en la mano del futbolista le obligarían a acometer acciones que van en contra de su voluntad.