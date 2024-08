El Valencia CF negocia la venta de Javi Guerra al Atlético de Madrid

Javi Guerra se ha postulado como uno de los principales nombres del Valencia Club de Fútbol en el mercado de fichajes. El centrocampista concentra el interés de los grandes equipos europeos y en el conjunto de Meriton todo futbolista que empieza a brillar está expuesto. Peter Lim está negociando la venta del nacido en Gilet con el Atlético de Madrid. El conjunto de Diego Pablo Simeone está dispuesto a desembolsar 25 millones más variables, así como un porcentaje de un futuro traspaso, para hacerse con los servicios del centrocampista.

La operación todavía no está cerrada

La operación no está cerrada, pero sí que bien encarrilada. El conjunto de Madrid tiene como primer plan a Connor Gallagher, sin embargo, todavía falta el 'OK' del jugador inglés. El futbolista del Chelsea no se acaba de decidir, pese a que ambos clubes han llegado a un acuerdo por 40 millones de euros más variables. En el caso de que Gallagher no acabe recalando en el Atlético, se lanzarán a por él.

La posible venta de Javi Guerra era la que el Valencia necesitaba debido a la necesidad económica. Además, al club le encajan las condiciones que propone el Atlético y considera que es positiva. Por otra parte, el futbolista ve con buenos ojos llegar a Madrid.

Guerra la pasada campaña no fue un actor principal dentro del esquema de Baraja, ya que en ningún momento de la temporada acabó de encontrar su sitio. El entrenador de Valladolid probo en todas las posiciones al centrocampista, sin embargo, pese a su buen inicio de liga, nunca acabó de encajar en el sistema del Pipo.

El futbolista de Gilet se formó en la cantera del Villarreal, pero justo en el momento de dar el paso de categoría de cadete a juvenil apareció el Valencia para firmarlo. Sin embargo, el submarino amarillo en el traspaso se guardó un 30 por cien de sus derechos económicos. En el caso de que el centrocampista acabe recalando con Simeone, casi un tercio del traspaso llegaría a las arcas del conjunto 'groguet'.

El jugador del Valencia CF, Javi Guerra, en el partido ante el Villarreal. / Levante-EMV

Varias ofertas por el centrocampista

La posible venta de Guerra ha estado durante los últimos meses encima de la mesa de Miguel Ángel Corona. En el mes de junio, el Barcelona y el Nápoles eran los clubes más interesados, sin embargo, ambos equipos nunca llegaron a realizar una oferta real para conseguir el traspaso del jugador. Nunca acabó de coger forma, pero sí que hubo un interés real por el centrocampista.

Además, durante las últimas semanas la Real Sociedad y el Girona entraron también en la puja por el de Gilet. Siendo el equipo catalán el único que hizo una oferta formal al Valencia. La última ya se acercaba a los 20 millones fijos por el futbolista, sin embargo, Peter Lim siempre se ha mantenido en mínimo 25 'kilos'.

En cambio, la Real Sociedad nunca llego a postularse por Javi Guerra, solamente hubo un acercamiento entre las directivas. Finalmente, el equipo de San Sebastián ha acabado contratando a Luka Sucic. El croata ha llegado por 10 millones de euros, para reemplazar a la futura salida de Mikel Merino.

La llegada de Bryan Zaragoza

Mientras se acaba de decidir el futuro del centrocampista valenciano, el Valencia y el Bayern tienen un acuerdo por la cesión de Bryan Zaragoza. La operación se está trabajando en forma de préstamos sin opción de compra. Además, en las negociaciones también se ha pactado que el conjunto de Mestalla no asuma la totalidad del salario del futbolista.

El extremo andaluz ve con buenos ojos llegar al club del Turia. Y, entra en los planes de Rubén Baraja tras caerse las negociaciones con Luis Rioja.