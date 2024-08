Así está la salida de Javi Guerra tras el 'sí' de Gallagher al Atlético

El Valencia CF está a tan solo 14 días de arrancar la competición liguera y de momento el mercado apenas ha cambiado una plantilla que tenía muchísimas carencias. Las llegadas han sido Dimitrievski, Rafa Mir y Dani Gómez. El primero de ellos si se queda Mamardashvili partiría como suplente más allá de la cláusula que podría provocar incluso su salida. El segundo para hacer esa pareja en la delantera que muchas veces usó Baraja el curso pasado con Yaremchuk y el tercero, en principio, para ese revulsivo durante los partidos y actuar como ese tercer delantero. Con la banda todavía por solucionar, el mercado del Valencia no solo tiene protagonistas en llegadas o en posibles llegadas, sino que en las salidas aparecen nombres con fuerza en las últimas horas. Uno de ellos es el de Javi Guerra, cuya salida al Atlético de Madrid está negociándose pero, por el momento, todavía no está cerrada. Además, el conjunto rojiblanco ha cerrado en las últimas horas a Gallagher, según ha adelantado Fabrizio Romano. ¿Cómo afecta eso a la operación Guerra?

El Valencia CF y el Atlético de Madrid habían alcanzado un acuerdo, pero la situación de Gallagher podía acelerar o ralentizar el proceso. Eso no quiere decir tumbar la operación ni mucho menos. En el Civitas Metropolitano querían hacer dos fichajes hasta hace escasas semanas y esos nombres eran los del propio Gallagher y Mikel Merino, pero parece que el jugador de la Real Sociedad estaría más cerca de poder marcharse al Arsenal, que del cuadro del Cholo Simeone. En ese sentido, el Atlético desvió sus ojos y apuntó dirección Valencia. El traspaso entre clubes, según adelantó Tribuna Deportiva, lo habría negociado el propio Gil Marín con Peter Lim. Todo eso antes del 'ok' del futbolista del Chelsea al Atlético. Ahora el escenario podría ser distinto, aunque no tanto.

Pepelu y Javi Guerra intentan robar una pelota contra a un jugador del Leeds United. / Leeds Unites

El interés rojiblanco es real, más allá del ok entre Gallagher y el Atlético, operación que se cerraría sin problemas porque era el plan A. Javi Guerra sigue estando sobre la mesa, la negociación estaba en sus 'metros finales' y en el Valencia CF se asumía que esa salida podía permitir mayor margen en el mercado, aunque suponía un golpe en lo deportivo. Menor que una venta de Mamardashvili o Mosquera, eso sí. En cualquier caso, el adiós de un jugador de la casa, valencianista y que hace unos meses expresaba su voluntad de seguir muestra, una vez más, cuál es la situación del club. Ahora, el club puede perder operaciones que tiene en segundo plano a la espera de un ingreso como el del centrocampista si la operación se frena, que no quiere decir que se tumbe del todo. O al menos no por el momento, ya que el Atlético no ha comunicado nada a jugador ni Valencia CF tras el sí de Gallagher.