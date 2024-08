Rota la operación con el Atlético por Javi Guerra

El ‘culebrón Javi Guerra’ no acabará con el canterano jugando en el Atlético de Madrid, cuando todo parecía encaminado a que sucediese. En la mañana de ayer se dieron por rotas unas negociaciones que ya estaban en su fase más avanzada, hasta el punto de que el jugador había recibido luz verde para emprender su viaje a Madrid para pasar el preceptivo reconocimiento médico.

Solamente faltaba poner la rúbrica a todo, pero en el último momento, los colchoneros, inmersos en muchas más negociaciones, se bajaron del barco y decidieron no acometer su fichaje. El futbolista, que por la mañana no entrenó debido a que era inminente el momento de coger un transporte y poner rumbo a la capital de España, sí que acudió a las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna para trabajar como uno más a las órdenes de Rubén Baraja, que no perderá a un futbolista importante para el equipo.

La mañana fue verdaderamente frenética, porque si a primera hora fuentes de la operación situaban la negociación en la revisión de documentos previamente intercambiados y acordados, cuando el Valencia le pidió al Atlético que los firmase para poner la rúbrica y punto final al traspaso, la respuesta colchonera fue negativa. El acuerdo se había cerrado en 25 millones de euros además de cinco en bonus por rendimiento y de un porcentaje de futura venta confiando en un posible rendimiento económico futuro.

El equipo del Manzanares finalmente decidió no hacerla y centrarse en las otras operaciones que tiene abiertas, especialmente la de Julián Álvarez procedente del Manchester City -y gran fichaje del verano para los del Cholo Simeone- y la de Conor Gallagher, centrocampista como Javi Guerra y que siempre fue la primera opción para ellos aunque no renunciaban a los dos fichajes. El futbolista inglés pertenece al Chelsea FC, club con el que también negocian el traspaso de Samu Omorodion, una de las ventas que está permitiendo a los atléticos plantear una especie de revolución este verano.

El Valencia busca vender

La ruptura de las negociaciones con el Atlético no significan, ni mucho menos, que Javi Guerra vaya a acabar el mercado de fichajes formando parte de la plantilla del Valencia. El club ya ha demostrado que tiene en sus planes vender al canterano y ha quedado claro cuál es el precio que le pone a su salida.

Además de los rojiblancos, el de Gilet cuenta con más pretendientes importantes dentro de la liga como es el Girona FC de Champions -que cuenta con el soporte del Manchester City, con el que comparte grupo empresarial- y la Real Sociedad, que este mercado de verano podría vender a Martín Zubimendi y sacar por él una importante suma de dinero.

Más candidatos a salir

La cosa no acaba con Guerra, ya que el Valencia tiene a todo el equipo en el escaparate y hay otros futbolistas con muchas papeletas para ser la gran venta del verano, especialmente Giorgi Mamardashvili. También otros jugadores como Pepelu o Cristhian Mosquera tienen mercado después de ser dos de los mejores jugadores del Valencia CF en la reciente campaña. Está por ver quién será finalmente el futbolista que el club logre traspasar.