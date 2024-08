Escapar de los fantasmas

Agosto ya ha cumplido su primer tercio y la realidad es que en el Valencia todavía hay muchas cuentas pendientes. Demasiadas. La primera al menos se solventó con el triunfo ante el Eintracht en el Trofeu Taronja. Una victoria que puede ser anecdótica, pero que al mismo tiempo sirve como punto de inflexión para trabajar desde un ‘input’ positivo. Hasta el momento la pretemporada había sido un auténtico desastre en términos de resultados. Y también en términos de efectivos para Rubén Baraja. Se supone que los equipos intentan trabajar en la mayoría de los casos con jugadores o roles similares y eso no ha sucedido por muchos motivos. El primero de ellos es porque el Pipo ha tenido a Fran Pérez KO durante toda la preparación veraniega y a Canós la mitad de la misma. Diego López por su parte estaba en los Juegos Olímpicos. Y es cierto que muchos clubes han tenido a futbolistas incluso descansando tras la Eurocopa, pero la ausencia de extremos ha sido tan evidente como dañina la falta de soluciones por parte de la dirección deportiva valencianista.

En esta segunda parte del verano, el Valencia CF deberá reforzar ese extremo pero el gran problema es que para hacerlo todo apunta a que deberá haber una gran venta. Con Javi Guerra pensando ya en continuar en la entidad y el Atlético, al menos de momento, fuera de la ecuación, los ojos apuntan a Mamardashvili. Sobre todo porque Mosquera, que es otro de los que más cartel tendría, o Pepelu, no tienen ningún tipo de recambio. En cualquier caso hay algo que está demasiado claro y es que el equipo no puede ser el mismo una vez cierre el mercado. Baraja no lo merece.

El Pipo. El Pipo por su parte sigue trabajando con lo que tiene. No hay mucho más. Y ya demostró el curso pasado que puede conseguir que incluso una plantilla con muchas carencias llegue a las últimas diez jornadas peleando por la Conference. Pero que los árboles no impidan ver el bosque. No siempre una plantilla con carencias logra el notable alto como colectivo. Porque una lesión de un jugador importante podría incluso volver a meter en apuros al Valencia CF. Y curiosamente Baraja será protagonista en esta semana que hoy arranca por otro motivo y es la rueda de prensa previa al partido contra el Barcelona, en el que el cuadro valencianista iniciará la competición 2024/25. El Pipo no dio la rueda de prensa posterior al duelo contra el Eintracht de Frankfurt en una decisión tomada por parte de la entidad pero que visto lo visto lo único que hace es alargar unos días la primera comparecencia pública del técnico. Y ahí, huelga decir, Baraja tiene cero culpa de toda la gestión.

Las imágenes del Trofeu Taronja entre el Valencia CF y el Eintracht de Frankfurt / F. Calabuig

Mientras, el futuro del conjunto valencianista pasa por arrancar bien la competición y evitar que los fantasmas del curso pasado vuelvan a salir a la luz. Porque en las últimas siete jornadas el Valencia CF fue incapaz de ganar a nadie e incluso tuvo partidos que a priori parecían de los ‘sencillos’. El Rayo Vallecano en casa o el Alavés también en Mestalla son dos de los ejemplos de partidos que no se debían escapar en esa pelea por los puestos europeos. O, como mínimo, por terminar con la cabeza bien alta. El futuro ahora es más complicado porque las primeras jornadas de la próxima temporada que arranca este jueves tiene muchas piedras para los del Pipo. El Barcelona es el primero de los ejemplos pero no el único, ya que después llegan dos salidas a Balaídos y San Mamés, que no son plazas fáciles. Posteriormente tocará recibir al Villarreal y viajar al Civitas. Girona, Osasuna y Real Sociedad, los siguientes rivales.