A la espera del acuerdo

Giorgi Mamardashvili cuenta los días, las horas... para poner rumbo a la Premier League, donde es el objeto de deseo del Liverpool FC. Desde su debut en la Liga con el Valencia CF hace tres años la progresión del georgiano ha sido meteórica temporada a temporada. Llegó de la mano del antiguo director de la Academia VCF Marco Otero para reforzar la portería del filial y, si la negociación entre murciélagos y ‘reds’ acaba fructificando, se marchará en breve como el portero más cotizado del mundo.

En el verano de 2021, poco después de que el Valencia hubiese pagado cerca de 200 000 euros al Dinamo Tbilisi por una cesión que terminó en compra abonando 800 000 más, el entrenador José Bordalás no dudó en echarle el ojo. Las lesiones de Jasper Cillessen y Jaume Domènech le abrieron la puerta de la titularidad, a la que se aferró durante las seis primeras jornadas con grandes actuaciones. Aquel primer curso Giorgi completó 18 partidos de Liga. La antesala de lo que estaba por venir. Dos campañas jugándolo todo en la competición madre, a excepción del duelo frente al Alavés del pasado mayo por culpa de la expulsión que había sufrido en el Camp Nou. Su nombre estaba ya desde hacía un tiempo en la cartera de ventas de Peter Lim, igual que los ojos de los gigantes del fútbol europeo sobre él. Precisamente, en junio se coronó en la Eurocopa, torneo en el que fue el guardameta con más y mejores intervenciones.

Hoy, el valor de Mamardashvili es el más elevado en el mercado de porteros junto al portugués Diogo Costa. Los dos están tasados en 45 millones de euros. Desde hace meses, el máximo accionista del Valencia confía en sacar en torno a 40 millones por el georgiano, aunque por el momento los ingleses pretenden no subir de los 30 millones de libras (35 millones de euros) entre fijo y bonus. De un modo u otro, no todo entraría en las arcas de Mestalla en una operación en la que hay varios agentes y comisiones en juego y en la que el Dinamo -equipo de origen del portero- tiene por contrato derecho a un 10 %.

Después de tres temporadas inolvidables en su crecimiento como futbolista, Mamardashvili se siente eternamente agradecido al Valencia por haberle abierto el camino en la liga española, una de las cinco grandes del Viejo Continente. No obstante, al mismo tiempo, el portero considera que ha llegado la hora de dar un paso adelante en su carrera. Con 23 años, sabe que no puede desechar la propuesta del Liverpool, seis veces campeón de Europa, un equipo acostumbrado a competir por la Premier y la Champions. Giorgi piensa que no puede dejar escapar el tren ‘red’, a pesar de que la primera parada en Inglaterra pase por una cesión a un equipo de mitad tabla y sin aspiraciones europeas como el AFC Bournemouth. Por eso, para el Liverpool no ha sido difícil seducirlo y alcanzar un acuerdo contractual a largo plazo con un portero que, si las lesiones lo respetan, promete una década en el top.

Mamardashvili ha aceptado el plan planteado por el Liverpool, que pasa por no defender la portería de Anfield hasta la campaña 2025/26, cuando se espera que el brasileño Alisson Becker se vaya al multimillonario fútbol saudí. Mientras tanto, el Bournemouth es el destino elegido por los ‘reds’ para Giorgi. ‘The Cherries’, de hecho, pagarían una cantidad menor por la cesión que serviría como ayuda en el acuerdo que el Liverpool busca con Lim. Asimismo, es uno de los equipos que más interés ha mostrado por el georgiano. Sin embargo, ‘Mamardash’ no era partidario de irse a un club que no compita en lo alto de una liga cinco estrellas. Así rechazó ofertas de Arabia, las únicas superiores a los 40 ‘kilos’ que han llegado al Valencia. Ahora el plan Liverpool, donde se le presenta como el heredero de Alisson, le ha hecho cambiar de opinión y pensar que en Bournemouth puede aclimatarse al particular juego inglés y conocer cuanto antes el potencial de rivales como el Manchester City, el Arsenal, el United o el Chelsea.