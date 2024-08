«Este grupo sujeta el modelo de club que tenemos»

Después de muchas semanas y con casi todo el periodo de mercado de fichajes ya consumido, Rubén Baraja volvió a dar la cara ante los medios de comunicación. Era la primera vez después de renovar y como pistoletazo de salida a la temporada. Su discurso no varió en demasía al que tiene acostumbrado al valencianismo, siendo cauteloso al hablar de temas de mercado y volviendo a dar la cara por sus jugadores, a los que defiende a capa y espada: «El primer año teníamos el objetivo de salvar la categoría; el segundo era no sufrir y este año es tratar de mejorar y crecer. Que estos jugadores eleven su nivel competitivo. Este grupo son los que sujetan el modelo de club que tenemos. Sentimiento de pertenencia, esfuerzo...», exponía, poniendo de manifiesto el carácter y la implicación de sus jugadores con el escudo del Valencia: «Su compromiso es incuestionable. Conocemos dónde estamos y dónde queremos ir. Hay que ganárselo compitiendo y ganando puntos», señalaba el Pipo sobre el rumbo que quiere que tome la campaña.

Su equipo, no obstante, todavía puede sufrir modificaciones porque tal y como explicaba, con el mercado abierto nadie está a salvo de que le compren jugadores. Lo que sí dejó claro es el tipo de plantilla que quiere que se le quede: «o quiero que sea una plantilla corta de 20+3 con dos jugadores por puesto», señaló, haciendo hincapié en el hecho de que no quiere «fichar por fichar» porque para eso su filosofía es la de dar cabida a futbolistas del filial, enumerando además a Martín Tejón. Íker Córdoba, Ali Fadal o Rubén Iranzo como ejemplos de jugadores que pueden acabar participando.

La posición que más urge reforzar es la de extremo izquierdo por la falta de efectivos que tiene el equipo en las bandas, pero a falta de menos de dos semanas para el cierre de la ventana de contrataciones no ha llegado ninguno, una circunstancia que explicó Baraja: «El mercado está abierto y podemos mejorar lo que tenemos en este momento. Estamos trabajando para ello, aunque por ahora por nuestras limitaciones o los propios jugadores no hemos podido cerrar dicha incorporación», señalaba el técnico, que no podrá contar además con Sergi Canós ni con Fran Pérez: «Sergi va a salir de la pequeña lesión. Lo de Fran nos genera más preocupación porque viene de la temporada pasada y esto nos podría poner en alerta si hay mercado de que tengamos alguna opción más», decía un Baraja que querría contratar también un jugador de banda derecha si lo de Fran acabase siendo más grave y se demorase su regreso.

Donde Baraja cree que sí se ha mejorado es en la delantera: «Trabajamos para mejorar donde podemos mejorar. La temporada pasada Alberto estaba lesionado y Hugo era nuestro único delantero. Esta temporada tenemos cuatro en esta posición», exponía el entrenador, que este curso sí podrá tener a sus órdenes a Rafa Mir después de tres intentos.

Yarek y César

La defensa es una demarcación que ha sufrido cambios por la lesión de Mouctar Diakhaby sumada al regreso de César Tárrega. La campaña pasada la gran sorpresa fue Cristhian Mosquera, que dio un salto de calidad y se convirtió en el defensa más importante del equipo, y esta vez el Pipo confía en el rendimiento que puedan dar tanto el de Alaquàs como Yarek: «Somos optimistas con su rendimiento. Los canteranos son muy jóvenes y por nuestro modelo de club llevan un peso muy grande, pero están absolutamente preparados. Yarek viene siendo uno de los mejores jugadores del campeonato sub-19. Confiamos plenamente en él. César llega de una gran cesión», expuso.