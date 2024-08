Un plato fuerte para iniciar la Liga

El centenario estadio de Mestalla da el pistoletazo de salida a nueva temporada de LaLiga EA SPORTS y lo hace con uno de los partidos más esperados del año por la afición. El Valencia CF mide sus fuerzas en la primera jornada con el ‘nuevo FC Barcelona’ de Hansi Flick en busca de dar un golpe sobre la mesa y disipar todas las dudas que envuelven al club desde el inicio de la pretemporada. Después de la gran imagen mostrada por los de Baraja en el Trofeu Taronja, derrotando a un equipo de mucha categoría como es el Eintracht Frankfurt y rompiendo la sequía goleadora de los partidos preparatorios, el equipo necesita mantener ese nivel futbolístico si quiere superar a uno de los rivales más duros del campeonato. Después de que Rafa Mir y Hugo Duro, la dupla del momento en la ciudad del Turia, se resarciesen de su mala racha cara a puerta con un gol cada uno en el encuentro inaugural, el acierto cara a portería preocupa un poco menos. Aun así deben mostrar su mejor versión si quieren perforar la red a un Barça que, precisamente, viene de perder en el Gamper por cero a tres ante el Mónaco, factor que les hace aún más peligrosos si cabe. Con las entradas agotadas desde hace días, el coliseo de la avenida de Suecia brindará el apoyo incondicional de costumbre para demostrar una vez más que Mestalla es un fortín infranqueable y que en los malos momentos, todo lo cura.

Baraja encara su segunda temporada al mando del equipo desde el principio, puesto que en su vuelta al club de sus amores como entrenador, el técnico valencianista se hizo con las riendas en la jornada 22. El desafío al que se enfrentó el ‘Pipo’ fue mayúsculo. El equipo se encontraba en puestos de descenso (18º) y, como viene siendo habitual, sin haber realizado ningún fichaje en el mercado invernal. Debutó con derrota en Getafe (1-0), pero a partir de su segundo encuentro y ya en Mestalla, el sentimiento de una leyenda comenzó a florecer en el templo y logró obrar el primero de los milagros, salvar la categoría. El segundo vendría la temporada siguiente. Una vez más, no recibió las peticiones que impuso para afrontar una temporada sin sufrir hasta la última jornada y, a pesar de todo, apeló a las jóvenes promesas de Paterna para firmar un curso muy por encima de lo que se esperaba, llegando a pelear por Europa hasta las últimas jornadas. Después de hacer méritos para renovar, el Pipo vive otra vez en el mismo cuento, haciendo malabares con los pocos efectivos disponibles y a punto de arrancar una temporada en la que deberá obrar un nuevo milagro.

Cuatro veces en la historia

Será la cuarta vez en la historia que Valencia y Barcelona se ven las caras como rivales en un estreno de competición doméstica y, con total seguridad, lo hacen en situaciones muy distintas a las anteriores. Los de Baraja vienen de completar una pretemporada en la que hasta el Taronja, no habían sumado ninguna victoria. La falta de gol propició que no pasara del empate en dos ocasiones y que cayese derrotado en otras tres, firmando una de las peores preparativas de la historia, con tan solo dos goles a favor. Con Meriton Holdings al mando, la entidad valencianista no logra rearmar un equipo competitivo y acusa la falta continuada de fichajes que refuercen las demarcaciones demandadas por el entrenador. La urgencia de un extremo que desequilibre y aumente el nivel de la plantilla en esa posición perdura desde la temporada pasada.