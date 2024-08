Baraja señala el único camino para el Valencia CF: «inversión».

La gestión de Meriton Holdings y sus ayudantes ha llevado al Valencia muy lejos del lugar que le corresponde por historia. Un club que acostumbraba a frecuentar las competiciones europeas y al que su rendimiento deportivo le generaba fuentes de ingresos viene limitándose en los últimos años a buscar una “sostenibilidad” basada en una restrictiva política de gasto que le tiene muy lejos de donde debería estar y que le ha llegado a tener coqueteando con un descenso que entre Rubén Baraja y una nómina de jóvenes jugadores logró evitar in extremis.

Superado el susto, el Pipo se ganó la continuidad y en todo momento se ha mostrado dispuesto a ir poco a poco siendo consciente de la delicada situación económica de la entidad, pero con un destino claro: devolverle al Valencia su grandeza. En este punto, el equipo debe luchar por clasificar mejor cada temporada y para hacerlo ha quedado patente que necesita fichajes que le permitan dar un salto competitivo. Tratando de no ser excesivamente beligerante, Baraja entonó después del partido contra el Barça la palabra mágica: «Inversión».

Y es que el Valencia es a día de hoy el segundo club de toda LaLiga que menos dinero ha invertido en fichajes (150.000 euros en la cesión de Dani Gómez) solamente por delante del Rayo Vallecano mientras la urgencia por contar con refuerzos es más que palpable y mientras el riesgo a perder figuras importantes sigue presente. Todo esto mientras cuenta con margen de sobra para incorporaciones en el Fair Play Financiero, pero continuando la tendencia a la desinversión dibujada por Peter Lim desde que destrozó el ganador proyecto de Mateu Alemany y Marcelino. El equipo se ha ido debilitando y los mejores valores que tiene el equipo son los que ha fabricado Paterna y a los que Baraja ha sacado brillo «optimizando los recursos a su alcance», pero si quiere permitirse crecer no le queda otro camino que ir al mercado y darle piezas al entrenador que refuercen su propuesta y que le ayuden a ser continuo durante los encuentros.

La clave para lograr este salto de calidad es esa inversión por parte de la entidad: «Esta es la realidad que tenemos. Sin inversión, es difícil, plantearnos otra situación al que tenemos ahora. Si no tienes piezas específicas pues te cuesta más», señalaba el Pipo en la comparecencia de prensa posterior al choque ante el Barça.

El entrenador vallisoletano, no obstante, no pudo darle respuesta al hecho de que no se esté produciendo dicha inversión: «No te sabría decir. No llevo los números. Esto es una pregunta para el club. Me refiero a que necesitas tener variantes y todavía queda mercado y creo que estamos trabajando en conseguir alternativas. No depende de mí», exponía el preparador valencianista, que trata de sacar el máximo rendimiento a lo poco que tiene a su disposición: «Yo me dedico a lo mío, focalizar en la competición, afrontar el partido con confianza. Estamos en un momento difícil del club, no se cuánto va a durar y hay que navegar en eso», decía, señalando muy a las claras que no corren buenos tiempos para la entidad valencianista.

Sin número claro

Al contrario que la temporada pasada, Baraja lo que no está poniendo es un número de fichajes fijo de cara a la última semana y media de mercado. El extremo izquierdo copa el discurso, pero la realidad es que puede y debería haber movimientos en más líneas.