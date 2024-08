Mestalla cumple noventa temporadas en Primera

No hay en toda España un estadio con el embrujo de Mestalla y tampoco con su longevidad en la élite. La casa de los valencianistas arrancó este sábado su temporada número 90 en Primera División, un registro nunca visto en el fútbol español y que ha sido una garantía de competitividad para el Valencia a lo largo de la historia por múltiples factores, especialmente por el vértigo y la presión que genera su arquitectura, sumado a que alberga de forma habitual a una de las hinchadas más fieles de LaLiga como demuestran los datos de asistencia incluso en la época más negra de la historia de la entidad, la actual.

El coliseo de la Avenida de Suecia arrancó el curso con un lleno hasta la bandera, la mejor forma de ejemplificar lo que ha supuesto su nonagenaria vida sirviendo como el trampolín de las pasiones valencianistas.

A lo largo de ese tipo, según los datos del portal Ciberche, el Valencia ha jugado 1.464 partidos ligueros en Mestalla con un balance de 908 victorias (62 por cien), 327 empates (22 por cien) y 230 derrotas (15 por cien), en los que ha marcado 3.041 goles mientras que ha encajado 1.365, casi una tercera parte, mostrando una importante fortaleza como local y empleando las condiciones del estadio y el apoyo de su público como uno de los principales argumentos deportivos para competir en la élite. Conocedor de su fuerza, el pueblo valencianista ha sido habitualmente uno de los más fieles en términos de asistencia.

La temporada pasada, después de rozar el descenso a Segunda División y a pesar de que el club tenga una política de precios muy poco amable con los aficionados, la afición rozó o logró el lleno de manera habitual y si no llega a ser por la protesta ante el Girona, hubiese tenido el mayor porcentaje de asistencia de toda la liga rozando el 90 por ciento de media, una muestra más que palpable de la fidelidad del valencianismo.

Un debut premonitorio

El 29 de noviembre de 1931, Mestalla se preparaba para albergar su primer choque en Primera División. El equipo venía de perder en Sarrià en su debut, pero pronto el feudo blanquinegro se convirtió en un bastión inexpugnable. El encuentro midió al Valencia con el mítico Real Unión de Irún, contra el que jugó de color rojo por deferencia con el combinado vasco, y se saldó con una contundente victoria por cinco goles a uno —todos marcados al abuelo de Unai Emery, entonces guardameta de aquel combinado— en la que los goles fueron anotados por Juan Costa, que anotó un ‘triplete’, y por Jesús Navarro por partida doble, lo que desató un frenesí de emociones de una afición que probaba las mieles de la élite por primera vez en su historia como local.

Aquello dio paso de forma casi premonitoria a lo que han sido muchas campañas valencianistas, especialmente las que el equipo no ha luchado por los puestos de arriba, y es que el equipo no perdió en todo el curso ni un solo encuentro como local a pesar de ser un recién llegado a la categoría, tal y como refleja el archivo de Ciberche, dejándose solamente tres empates contra FC Barcelona, Real Madrid y Athletic Club. Sin embargo, no fue capaz de sumar un solo punto a domicilio, evidenciando una alarmante brecha competitiva, algo muy similar a lo que le viene pasando las últimas campañas aunque sin resultados tan absolutos.