Baraja: «Nosotros podemos querer la luna, pero manda el club»

El duelo entre Valencia y Celta de Vigo da el pistoletazo de salida a la segunda jornada de LaLiga EA SPORTS y Rubén Baraja hizo lo propio al comparecer ante los medios en la rueda de prensa previa al partido. El técnico no alteró demasiado su discurso habitual y conservó la cautela que le caracteriza, sobre todo, al ser preguntado por el objetivo de esta temporada: «Nosotros podemos querer la luna, pero el objetivo lo tiene que marcar el club. Nosotros tendremos que secundarlo sin ponernos límites y tratando de mejorar».

Su voluntad siempre ha sido ayudar al Valencia CF a crecer, apostando por sus jugadores con el objetivo de que «evolucionen, se construya un equipo reconocible y con identidad». Según Baraja, «a veces quedar el siete, ocho, once, no es tan significativo. Puedes quedar séptimo y no estar contento o hacer un buen año y quedar décimo», por lo que la meta no debe centrarse tanto en la clasificación, sino en la sensaciones del equipo. Como viene siendo habitual, Baraja se reafirmó en que el mercado de fichajes aún no está cerrado y, por lo tanto, habrá que esperar «al cierre para hablar de la composición de la plantilla y a partir de ahí el club marcará el objetivo».

Era la siguiente aparición del técnico valencianista tras la rueda de prensa del post partido ante el FC Barcelona, en la que desde una visión realista y calculadamente crítica, describió la situación del club y la «falta de inversión». El Pipo fue preguntado por esas declaraciones y explicó que «es un dato objetivo y que los datos objetivos te llevan a la realidad o la situación. Sin inversión es difícil plantearse otro escenario».

«Eso es lo que quise transmitir. Cuando vas a modificar o buscar el partido, sin variantes, todo es mucho más complicado. La realidad es que la situación del club es la que es. No pedimos grandes dispendios ni que el club se comprometa a pagar dinero, porque priorizamos economía, pero sí detalles o pequeños fichajes que dentro de nuestro alcance económico, nos mejore al equipo», añadió el entrenador.

Puede haber salidas

Precisamente, la inversión era una de las exigencias del vallisoletano para su renovación en el pasado mes de junio, junto con la de mantener el bloque de la pasada temporada. Aun así, es consciente de las dificultades para fichar y reconoció que «hay limitaciones y a veces cuando van al mercado y no pueden llegar o otros equipos se adelantan porque no pueden llegar». No obstante, por lo que respecta al bloque, su plantilla todavía puede sufrir modificaciones tal y como reconoce en varias ocasiones al restar aún poco más de una semana de mercado. El técnico no cierra la puerta a alguna salida y señaló que «entendería que si se recibe una oferta buena hay que vender, eso es una realidad.