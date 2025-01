Sadiq Umar, todo cerrado a la espera de la revisión

El fichaje de Sadiq Umar está al caer en Mestalla. El delantero nigeriano será el primero en llegar, salvo giro inesperado de última hora, aunque todavía hace falta cerrar un último detalle: la revisión médica. El futbolista dio el visto bueno desde bien entrada la operación pero sus problemas físicos hacen ir con pies de plomo. Eso sí, una vez supere la revisión médica, el jugador vestirá la camiseta del cuadro valencianista hasta final de curso con una opción de compra no obligatoria y ya estaría en la ciudad de Valencia según ha adelantado Radioesport.

El entorno del jugador, a pesar de que el Valencia CF está actualmente en descenso e inmerso en una profunda crisis, entiende que Mestalla es un buen lugar para que el jugador tenga minutos en Primera y para que sienta jugar con la presión de una grada de un club grande, a pesar de que Meriton ha matado el presente de la entidad. De esta manera, Sadiq puede sumarse y convertirse en otra pieza más para una delantera en la que Rafa Mir, líos al margen, no ha estado a la altura, Dani Gómez no ha cuajado y Hugo Duro es el único con números decentes a pesar de no estar al nivel de la temporada pasada. En definitiva, el fichaje de un delantero era más que necesario, pero la gran duda es saber en qué estado físico se encuentra Sadiq.

El delantero ha sido solo dos veces titular esta temporada en LaLiga y en ambos partidos el resultado fue nefasto para los intereses del cuadro donostiarra. De hecho se quedó sin marcar tras empatar a cero y caer dos cero. Desde entonces, el ariete suma 9 minutos contra el Valladolid, en los que no fue capaz de anotar tampoco su equipo, 20 minutos contra Osasuna, en los que tampoco fue capaz de anotar la Real Sociedad y 19 minutos contra el Betis, en los que entró contra el Betis y tampoco marcó el equipo de Alguacil. De hecho, la Real solo ha sido capaz de ver portería en una ocasión con él sobre el césped y fue ante el Espanyol en la jornada dos (tanto de Kubo).

Ahora intentará ‘mojar’ por primera vez en Mestalla vistiendo la camiseta del Valencia CF, algo que el jugador desea después de su poco protagonismo en San Sebastián. Por su parte, el Valencia CF se guarda la opción de compra a final de curso aunque el precio será elevado y eso hace imaginar que Peter Lim no depositará esa suma una vez termine el curso por un jugador que en febrero cumple 28 años y arrastra problemas físicos. En cualquier caso, la noticia positiva sería que Corberán pueda ir sumando nuevos efectivos en estas primeras semanas de enero para que el jugador supere el proceso de adaptación lo más rápido posible.