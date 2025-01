La Curva no entrará en Mestalla ante el Madrid

sta noche el Valencia juega más de un partido. El que tendrá lugar en el verde entre Valencia y Real Madrid, y el que se disputará en la grada y fuera de Mestalla, en la Avenida de Suecia. Para antes, y durante los primeros 19 minutos de partido, hay una manifestación convocada por Libertad VCF, que propuso en primera instancia un vaciado de Mestalla durante todo el partido, que posteriormente pasó a los primeros 19 minutos. En primera instancia, el grupo de animación del Valencia CF, La Curva de Mestalla 1919, que se sitúa en la grada Mario Alberto Kempes, secundó la propuesta de la asociación, pero tras la nueva propuesta anunciada ayer, la Curva ha decidido mantenerse con la primera idea, decidiendo no entrar al campo en ningún momento, para protestas desde los aledaños durante los 90 minutos.

No habrá animación desde la Curva Nord esta noche en el templo blanquinegro. Sí que habrá protesta contra la gestión del club por parte de Meriton y sus gestores en Valencia fuera del campo, que después se trasladará en su gran mayoría dentro del estadio.

El comunicado íntegro

A la vista de todo el valencianiso está que la situación del Valencia es más que crítica, y el que dice que no lo quiera ver tiene un problema. Las medidas deportivas llegan tarde y mal, son insuficientes y cargadas de mentiras.

Es por eso que desde el grupo LaCurva1919 deharemos nuestro sitio en la grada vacío, intentando llevar al resto de Mestalla, a la ciudad de Valencia y a resto de España al rechazo de toda una afición a la actual directiva y a la propiedad: Peter Lim, Meriton Holdings.

Es cierto, somos una grada de animación. Y no, no es una incongruencia. Quien ama nuestros colores entenderá que en situaciones límite, la peor desde el descenso del 86 solo quedan medidas valientes. No nos escondemos, asumimos la crítica de unos, el cambio de opinión de algunos y la incomprensión de otros, pero es una posició para nosotros dura, muy dolorosa y sobre todo coherente y a la altura de nuestra pasión incondicional. No damos la espalda, sino todo lo contrario: estamos dando la cara.