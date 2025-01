Noche cruel en Mestalla (1-2)

En su angustiosa situación clasificatoria, la derrota del Valencia contra el Real Madrid supone un castigo cruel, de descomunal peso emocional, más que futbolístico, en el debut de Carlos Corberán. El técnico de Cheste se quedó sin recompensa después de saborear, durante muchos minutos, una noche que parecía perfecta, a nivel futbolístico y ambiental, con la macro-protesta contra Lim. Con ventaja en el marcador, con superioridad numérica tras la expulsión de Vinícius Junior, peleado con el mundo, sobreviviendo a un penalti en contra y un gol anulado a Mbappé. Habría sido el premio a un equipo serio, valiente, dignísimo, que pareció resucitar, y que llegó a tener contra las cuerdas a su rival en un enorme ejercicio de personalidad en la primera parte y de eficiencia defensiva en la segunda. Con todo a favor, y después de exhibir competitividad, el Valencia se devaluó con los cambios sin Javi Guerra en el campo y se vio doblegado por la capacidad épica Real Madrid, que es mucha. De la estridencia ruidosa de Vinicius, a la concreción de Modric, todo acelerado con dos errores de Hugo Guillamón. Una noche sin consuelo posible, con la imagen final del zurdazo a la cruceta de Luis Rioja, con el rechace paseándose por la línea de gol.

“Debemos tener el deseo de competirlo, competir, competir”. El mensaje de Corberán antes de saltar al césped recogía los preceptos de rescate para todo equipo en crisis: aferrarse a órdenes muy concretas y el anhelo de recuperar la personalidad perdida. Aceptaron el encargo sus jugadores, lo ejecutaron con mente fría pese a tener la autoestima arrasada y asumieron que, en ese escenario, habría que navegar en mar abierto contra el adversario que más castiga en todo el mundo el intercambio de golpes, como es el Madrid.

Era clave entrar bien al partido, aguantar con buenas sensaciones y un marcador equilibrado para ganar en personalidad. El primer aviso fue de Valverde a los 5 minutos de juego, pero el Valencia se rehízo de inmediato, desplegándose las alas, como un murciélago poderoso. La defensa de tres centrales liberó a Rioja por la izquierda y a Foulquier por la derecha, muy incisivos, generando superioridad y una sensación de peligro que agradeció un Mestalla combativo, animando y protestando.

La primera, y por partida doble, de Hugo Duro, claro, en un partido en el que siempre luce. Una jugada básica. Diagonal de Dimitrievski a la carrera de Rioja, que encara y se perfila para centrar (con la derecha) al segundo palo, Javi Guerra la deja en corto para que Duro fusile a placer, con gran respuesta de Courtois. En la continuación, el centro de Diego López lo vuelve a cabecear Hugo Duro, con intención, pero centrado.

Llegaba a mandar el Valencia, con un 5-4-1 en fase defensiva que sacaba colmillo en ataque en 4-3-3, muy cómodo con un centro del campo con Barrenechea de ancla y Javi Guerra y André Almeida muy liberados y aportando calidad en tres cuartos. Insistió el Valencia, con una escapada de Foulquier, reconvertido en Cafú, que casi sin ángulo se topó con Courtois tras conectar una pared con Diego López.

Y en la cuarta aproximación en 26 minutos, el gol. Otra aparición de Foulquier, con remate de Javi Guerra, despejado con dificultades Coutois, para llegar vivísimo al rechace Hugo Duro y asistir a la explosión liberadora de Mestalla.

Gestionó con oficio y mucha obediencia táctica la renta el Valencia. Aguantó el empuje final antes del descanso de los madridistas, que ganaron metros. Los de Corberán contuvieron cada intento muy juntos, con una renovada contundencia, obligando al Madrid a recurrir a las llegadas en segunda línea de Valverde. Y apareció, hasta ese momento un tanto acelerado e individualista, lenguaraz en cada plano corto de la tele, mandando a los compañeros, pidiendo balones o protestando. Suya fue en el 42 la más clara, en un uno contra uno bien resuelto por un Dimitrievski muy intuitivo.

La segunda parte se convirtió, como era casi lógico, en un monólogo madridista, ante las necesidades de cada equipo. En el sufrimiento, Mestalla se agarró a dos subidones de moral. En el penalti fallado por Bellingham, en un más que discutible castigo a la carga con el cuerpo de Tàrrega sobre Mbappé. La tecnología salvó al Valencia en el otro zarpazo madridista, en el gol anulado a Mbappé, adelantado por muy poco espacio, antes de burlar la salida de Dimitrievski con un pase de baile y marcar a puerta vacía.

Asistió el partido al momento más polémico, de nuevo con Vinícius Junior en los focos. El brasileño, marcado de cerca por Mestalla con silbidos y cánticos irónicos, empujó sin balón en juego a Dimitrievski, con el que mantiene una rivalidad íntima desde un Madrid-Rayo. El VAR dictaminó la acción, con justicia, como roja. Los integrantes del banquillo visitante se llevaron al subcampeón del Balón de Oro a los vestuarios, mientras decía de todo.

El Valencia gozaba de superioridad numérica, pero ya no de fuelle ni de remate. No varió en exceso el decorado del partido y puso a prueba la capacidad épica del Madrid, que siempre sale a flote. Un rival que, sin la estridencia de Vini, ganó en espíritu grupal. Un despiste de Hugo Guillamón, al que le rebañó la pelota antes de la definición de Modric. Se le hizo de noche al Valencia, tomado por los miedos de su propia pesadilla, que es larga. El empate, en ese escenario, parecía un mal menor que firmar. Antes del gol en el 95 de Bellingham, y la crueldad final del remate a la cruceta de Rioja. Con esa actitud es posible esquivar la vergüenza del descenso, pero ya no queda tanto tiempo y con Lim a los mandos del mercado de invierno.