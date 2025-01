«Solicitamos a la afición estar fuera hasta el 19’»

La previa del duelo contra el Real Madrid es uno de los puntos ‘calientes’ de este arranque de nuevo año. Con los aficionados del Valencia CF sin esperanza ante la gestión de Peter Lim y compañía al frente de la entidad, el duelo contra los blancos asomaba con la primera oportunidad del año para decirle al propietario y a alguno de sus socios que gestionan la entidad desde Valencia, la realidad que vive la afición en un momento tan crítico. Con este contexto, Libertad VCF finalmente apuesta por entrar en el minuto 19 y quiere hacerlo para seguir con la protesta dentro, como así reconocía su presidente José Pérez en la rueda de prensa de la jornada de ayer.

«Solicitamos al valencianismo en masa que permanezcamos fuera del estadio durante los primeros 19 minutos para que en la imagen del inicio del partido se vea el estadio vacío. Tras el minuto 19 entrar al campo para seguir con la protesta, también contra el campo», explicaba José Pérez, quien además destacaba que en la carpa de Libertad se van a dar carteles con una pequeña novedad. «Se van a repartir carteles, que no se desvelarán ahora, con un nuevo mensaje de protesta», señalaba.

«La gran mayoría del valencianismo no quieren a Peter Lim, Layhoo, Solís, Inmaculada Ibáñez, y compañía. Desde el Meriton valenciano de Javier Solís, que no deja de ser el alumno aventajado de Anil Murty, quieren dividir al valencianismo. El valencianismo los quiere fuera, a todos. No fomentemos la idea de que existe una división», explicaba en relación a la posible división en las formas de luchar contra Meriton y la sensación de división dentro del valencianismo. En esa línea también apuntó a los políticos. «Se ha hecho presente la colaboración política con Peter Lim. Los políticos empezaron a decir que no podían hacer nada porque el Valencia CF era una SAD. Depués de eso, invisibilización de las movilizaciones y las protestas. Cuando no se le tiene en cuenta a la sociedad valenciana es una forma de maltrato y los políticos están maltratando a la sociedad valenciana», afirmó.