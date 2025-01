Valencia CF - Real Madrid: Alineaciones oficiales

No llega el Valencia en el mejor momento a enfrentarse al Real Madrid. En puestos de descenso, con una larga nómina de lesionados, con toda la inestabilidad generada por la deficiente gestión de Metiton y estrenando entrenador. Quizás esto sea de lo poco a lo que aferrarse, por aquello de 'entrenador nuevo, victoria segura'. Carlos Corberán será el encargado de convertir en puntos ese dicho futbolístico frente a un Real Madrid que, aunque no esté en su mejor temporada, siempre llega a Mestalla con el cuchillo entre los dientes, y en esta ocasión con todo su arsenal arriba disponible.

Mbappé, Vinícius y Rodrygo apuntan a ser el tridente ofensivo, al que hay que sumar a Jude Bellingham, que llega en uno de sus mejores momentos desde que firmó por el Real Madrid. Más problemas tiene en la retaguardia, con las bajas de Carvajal, Militao y Alaba, que presumiblemente obligarán a formar a Ancelotti con Lucas Vázquez y Mendy en los laterales, con Rudiger y Tchouameni en el eje de la zaga. No se descarta que Camavinga, que apunta a titular, entre en el lateral izquierdo, lo que haría que Ceballos entrase en el once titular, después de varios partidos a buen nivel. Por lo demás, Valverde es inamovible y de la medular hacia delante se espera al equipo de gala. Y, por supuesto, Courtois bajo palos.

En el Valencia hay más incertidumbre, ya que el equipo no viene en buena dinámica, hay muchos jugadores lejos de su mejor nivel, y Corberán todavía no ha desvelado su pizarra. Pero podría formar con un 4-4-1-1, o 4-2-3-1, con Almeida ejerciendo de enganche entre Hugo Duro, que salvo sorpresa será el 'nueve' titular, y el doble pivote. En esa zona medular podría entrar tanto Javi Guerra, un poco más liberado, con Barrenechea, el mediocentro más de contención ante la baja por sanción de Pepelu, como también podría entrar Guillamón, que tiene una oportunidad de cero de convencer a un nuevo entrenador. El de L'Eliana podría ocupar el puesto del argentino, entrar por Javi Guerra con un planteamiento más defensivo, o incluso por Almeida y el de Gilet hacer las veces de '10'.

En defensa la duda está entre Yarek o Tárrega, a no ser que opte por una defensa de cinco, en cuyo caso los tres centrales serían los formados en Paterna: Yarek, Mosquera y Tárrega. En los laterales se espera que Foulquier parta en derecha, no hay otro, y el único carrilero zurdo sano es Jesús Vázquez, aunque Corberán podría repetir fórmula con Rioja de lateral. En cualquier caso, el primer once del nuevo entrenador del Valencia es toda una incógnita, que se resolverá a falta de alrededor de una hora para que comience el partido aplazado de la jornada 12.

Onces oficiales

Valencia CF: Dimitrievki, Foulquier, Yarek, Mosquera, Tárrega, Rioja, Barrenechea, Javi Guerra, Almeida, Diego López y Hugo Duro.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Rudiger, Tchouameni, Mendy, Ceballos, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinícius y Mbappé.