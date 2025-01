Con Sadiq y un lateral no basta

El Valencia CF afronta el mercado de fichajes más importante de su historia. La dramática situación del equipo en puestos de descenso a segunda obliga a hacer un esfuerzo extra en busca de soluciones. No es un enero más. Reforzar la plantilla, más que urgente, es vital. La supervivencia deportiva de la entidad de Mestalla está en juego más que nunca. El club necesita dar herramientas a Carlos Corberán para sacar al equipo del pozo y certificar cuanto antes la permanencia. La dolorosa derrota contra el Real Madrid dejó una vez más en evidencia la negligente confección de la plantilla de verano y demostró a los ojos de todo el mundo del fútbol que las incorporaciones de Sadiq Umar y un lateral derecho no serán suficientes. Además del delantero y el recambio obligado para el lesionado Thierry Rendall, el equipo necesitará perfiles de jugadores contrastados que aporten oficio y experiencia para equilibrar la peligrosa juventud de la plantilla y potenciar el nivel competitivo del equipo durante los próximos meses. De nada sirven más apuestas ‘verdes’. El Valencia se la va a jugar a cara de perro en la segunda vuelta del campeonato y necesitará gente hecha y preparada para ir a la guerra contra los de abajo.

Muchas son las señales que conducen a la necesidad de fichar oficio y experiencia. El equipo, antes con Rubén Baraja y ahora con Carlos Corberán en el banquillo, volvió a demostrar que es incapaz de manejar las ventajas ni los momentos decisivos de los encuentros. El viernes encajó el gol de la derrota de nuevo en un tiempo de descuento. Un déficit estructural que el equipo no es capaz de corregir desde dentro. Los datos son reveladores. Al Valencia le han remontado (para empatar o caer derrotado) 7 de los 18 partidos de LaLiga. Además, ha perdido 5 partidos de los 9 en los que se ha puesto por delante, como apuntaba Carlos Rosique. El Valencia necesita ayuda en el mercado en forma de revolución. Otra cosa es lo que haga el Valencia CF.

Llega Sadiq.

Sadiq Umar se convirtió ayer en el primer fichaje del Valencia CF en el mercado de invierno. El club hizo oficial a primera hora el acuerdo con la Real Sociedad para la incorporación del delantero hasta el 30 de junio de 2025. El internacional nigeriano llega cedido hasta final de temporada con una opción de compra al término de la misma que ronda los 10 millones de euros, la cantidad que todavía tiene que amortizar la Real de su fichaje a la UD Almería. El futbolista superó la revisión médica de su rodilla operada, firmó su nuevo contrato como valencianista y fue presentado en la ciudad deportiva de Paterna después de su primer entrenamiento individual. A pesar de que la plantilla tenía día libre, el futbolista acudió a las instalaciones blanquinegras para hablar con Carlos Corberán y ponerse a punto físicamente con una misión: «Luchar por el Valencia junto a mis compañeros, después llegarán los objetivos personales pero lo primero es el equipo», aseguró.

Con hambre.

El delantero explicó en su acto de presentación que se decidió por la propuesta del Valencia porque ve en el equipo el «hambre» por salir de abajo que él también siente por no haber disfrutado de continuidad en la Real. «Cuando empecé a hablar con Corona me di cuenta de que había una coincidencia entre el Valencia y yo porque en mí hay mucha hambre. Debido a la situación del club, también hay mucha hambre. Lo que yo necesito y lo que necesita el Valencia es lo mismo y eso es lo que me ha convencido», explicaba.

Sadiq destacó que el Valencia CF sigue siendo uno de los «clubes más importantes de España». «Es verdad que la situación del Valencia no es la posición en la que solía estar, pero el Valencia tiene hambre como se demostró el viernes, pero fue mala suerte. La primera vez que hablé con el Valencia fue hace unas tres semanas, el mes pasado. El Valencia es uno de los clubes más importantes de España», subrayó. «Sé que la situación del Valencia no es la normal que suele tener el Valencia, pero el Valencia tiene hambre cómo se demostró ante el Madrid pero también hubo mala suerte y estoy convencido de que cuando acabe la liga no será esa», afirmó el jugador que asistió el viernes en persona al partido liguero aplazado contra el Real Madrid en Mestalla. El jugador aseguró que está completamente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió nada más aterrizar en la Real Sociedad. «Antes de la lesión, estaba en mi mejor momento pero estoy recuperado al 100% físicamente y ahora lo que necesito es continuidad» a diferencia de su etapa en San Sebastián. El internacional nigeriano no quiso pronunciarse sobre el sistema con el que está más cómodo. Tampoco se atrevió con una cifra de goles hasta final de temporada. «Como delantero lo único que quiero es marcar y tener los mejores resultados posibles»,dijo.

Posibles salidas.

Por su parte, el Director Deportivo del Valencia CF habló en el acto de presentación del delantero Sadiq Umar. Preguntado sobre el mercado de invierno, Miguel Ángel Corona aseguró que confía en la plantilla actual: «Confiamos en la plantilla que tenemos», dijo. Además, confirmó la búsqueda de un lateral derecho y a partir de ahí «lo que podamos hacer para mejorar el equipo, lo haremos». Su respuesta sobre la posible salida de jugadores fue: «Pueden pasar muchas cosas».

Sobre Sadiq, puso en valor que «nos va a dar muchas opciones en ataque». «Es una satisfacción inmensa, recién comenzado el mercado, poder presentarte como jugador del Valencia CF», le comentó al futbolista nigeriano en presencia de la prensa.