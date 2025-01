Las máquinas volverán 16 años después al nuevo Mestalla

El Valencia CF anunció en la jornada de ayer un acuerdo con FCC Construcción para que esta compañía constructora acabe con la edificación del Nuevo Mestalla, estancada desde hace 16 años y que pretende reanudar a partir del viernes 10 de enero. Ese es el último día laborable dentro del plazo que le dio el Ayuntamiento de Valencia al club cuando hace meses concedió la licencia para retomar la obras, lo que no quiere decir que no podría haberlo arrancado antes, algo que de momento no ha hecho.

Este fue el comunicado del Valencia CF: «El Valencia CF ha dado en el día de hoy otro paso para la construcción del Nou Mestalla. El Club ha suscrito un contrato con FCC Construcción, que se convierte en la compañía constructora encargada de llevar a cabo la terminación de las obras del nuevo estadio, cuya reanudación tendrá lugar el próximo día 10 de enero. FCC Construcción es una compañía líder en el diseño y construcción de infraestructuras nacionales e internacionales, contando con una profunda experiencia en la ejecución de grandes instalaciones deportivas, tales como la construcción del Estadio Metropolitano, el RCDE Stadium, o la reforma del Santiago Bernabéu, entre otros, así como el desarrollo de las ciudades deportivas Joan Gamper (FC Barcelona) y Ciudad Deportiva de Valdebebas (Real Madrid CF).

«Durante años, FCC Construcción ha conformado junto a Grupo Bertolín el consorcio original para la construcción del Nou Mestalla, una alianza que hoy se transforma para dar el siguiente paso y hacer realidad este proyecto tan ilusionante y que se convertirá en un icono del deporte, el entretenimiento y la modernidad en Valencia», añade el club en un comunicado.

Cabe recordar que Layhoon puso como excusa para no haber iniciado las obras, a pesar de que prometieron terminarlo antes del año del centenario (2019) la crisis urbanística en España y el Covid (virus que apareció en 2020). «No miento cada vez que nos vemos. El entorno del fútbol es difícil de controlar. Tenemos la intención y el plan, pero hay circunstancias que nos obligan a retrasarlo. El Nuevo Mestalla cuando llegamos la idea era vender Mestalla y financiar el nuevo estadio y luego el mercado inmobiliario no iba bien y luego llegó el covid y tampoco estaba bien el mercado inmobiliario», aseguró.

En definita, el Nuevo Mestalla no está terminado porque Meriton no ha querido terminarlo y en eso no hay más debate. De hecho la lamentable escenografía que hizo el club con la llegada de Kiat Lim para ver la ruina en la que está actualmente convertido el futuro feudo valencianista es otra prueba más del ridículo de la entidad. Cabe recordar que Kiat iba a estar muy comprometido. A saber dónde está...

Julio de 2027

A mitad de octubre pasado, el Valencia CF presentó, en el registro de entrada del Ayuntamiento de València, el proyecto de ejecución del Nou Mestalla. Conforme al calendario marcado tras la aprobación en julio de las fichas urbanísticas, las obras debían ponerse en marcha a comienzos de año con el 12 de enero de 2025 como fecha límite. Ahora se ha confirmado que efectivamente comienzan el viernes día 10. El presupuesto de la obra que queda por desarrollarse (20 millones por encima del presentado en el anterior boceto), asciende a 139,7 millones de euros. En realidad, según el documento, el presupuesto de ejecución material del completo de la obra del nuevo estadio ascendería a 202,7 millones, que agregándose los gastos generales y beneficio industrial llegaría a 241,2 millones de euros en los que no se incluye el IVA.

La memoria del proyecto que llegó al consistorio informa de que el estadio que proyecta la entidad de Mestalla contará con una capacidad de 70.044 asientos, con un graderío que estará totalmente resguardado por la cubierta proyectada por el Valencia CF.

Las obras deberán estar terminadas en julio de 2027, lo que permitiría que el club blanquinegro pueda jugar la temporada de 2027/2028 en el nuevo coliseo. Además, si estos plazos se cumplen, el nuevo estadio permitiría que Valencia fuera sede del Mundial 2030 que se disputa en España. Todo esto, naturalmente, está por ver. Aunque la propiedad ha dado el primer paso.