El mercado mete presión a Meriton con Iván Fresneda

El mercado de fichajes del Valencia sigue parado después de la llegada de Umar Sadiq hace tan solo unos días, precisamente con la disputa del encuentro entre Real Madrid y Valencia en Mestalla. El equipo tiene muchísimas carencias y es algo que se vio precisamente contra el cuadro blanco, especialmente cuando a los entrenadores les toca dar un giro a su propuesta inicial. Hugo Guillamón y Canós fueron las dos primeras alternativas y lo cierto es que ni uno ni otro están ofreciendo un rendimiento suficiente al grupo esta temporada. Tampoco Dani Gómez, que entró en el tramo final. Con todo eso, Corona, que no ha demostrado acertar en los últimos años, tiene la difícil tarea de poder darle herramientas a Corberán, quien en la primera parte sí dejó detalles de un cambio positivo en el colectivo. Ahora los focos se centran en el lateral derecho, en un central y también en más futbolistas para el extremo, otra posición clave.

El primer nombre que aparece es Iván Fresneda. El jugador tuvo un impacto bestial en el Valladolid hace años pero no ha triunfado en Portugal, donde habían apostado fuerte por su potencial. El Valencia CF lo tenía monitorizado, casi convencido y con todo prácticamente acordado. Primero el despido de Joao Pereira frenó esa posible negociación, pero en la última semana el Como de Cesc Fábregas se ha metido fuerte en la operación, aunque también están tanteando a Fortea, lateral del Real Madrid B.

Eso sí, el desembarco del exjugador del Valladolid en la Serie A parece un hecho salvo giro de última hora desde Mestalla, algo que no está descartado porque el futbolista también veía con buenos ojos la posibilidad de llegar al cuadro valencianista.

Por otra parte, Montiel es otro de los futbolistas que el Valencia tenía en lista pero la realidad es que nunca ha estado cerca. El gran deseo del jugador es volver a Argentina y River Plate es el mejor colocado, sobre todo porque el futbolista conoce la casa, quiere sentirse de nuevo importante y ve con buenos ojos un retorno a la liga argentina. Mientras, Iván Balliu o Nacho Vidal son otros dos jugadores cuyo nombre ha estado sobre la mesa en los últimos meses, aunque no se ha avanzado por ambos. Por otro lado, el extremo es una de esas posiciones en las que se necesita calidad más que cantidad. Canós, Rioja, Fran Pérez, Germán Valera y Diego López, quien también puede jugar ahí, son futbolistas que tiene Corberán actualmente en plantilla pero lo cierto es que el nivel de algunos de ellos, la continuidad y sobre todo la regularidad en el tiempo no ha sido lo esperado.

Rendimiento inmediato

Por eso, el Valencia CF, que no tiene tiempo que perder, necesita jugadores de rendimiento inmediato y eso pasa por acertar en el mercado. Aunque como siempre todo depende de que Lim permita ampliar la plantilla. En la defensa sucede algo similar. El equipo necesita nuevos nombres después del fracaso que fue el fichaje de Caufriez. No encaja, no aporta y aunque la vuelta de Diakhaby puede llegar en algo más de un mes, el rendimiento inmediato es clave.

Por mucho que Corona mostrara orgullo por la llegada del zaguero francés, el conjuno valencianista no ha contado demasiado con sus servicios y está en la rampa de salida. Más aún teniendo en cuenta que para firmar deberá haber salidas en plantilla.

En definitiva, el Valencia CF se abona, como de costumbre, a un mercado de prisas después de ver cómo los últimos años del equipo de Mestalla son insuficientes de todas todas. Ahora la pelota está en el tejado de Lim y compañía. Y la clasificación mete más presión si cabe.