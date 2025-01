Pase necesario a octavos sin demasiados lujos (0-2)

La Copa del Rey aparecía en el horizonte para dos equipos en crisis de resultados en LaLiga, sin demasiados jugadores en un buen momento y con la sensación de que el miedo podía apoderarse del choque copero. Todo lo contrario en una primera parte de contrastes en la que el Eldense estuvo mejor pero recibió dos goles, con Canós y Diego López como protagonistas, y un segundo tiempo donde los focos se marcharon al único refuerzo hasta el momento del Valencia de Corberán, Umar Sadiq. El nigeriano fue aire fresco en un contexto en el que su anarquía futbolística le viene bien a sus compañeros. No marcó pero dejó detalles de su fútbol y consiguió celebrar la clasificación a los octavos de final. Ese era el gran objetivo por dos motivos: porque sumabas una alegría y porque no añadías mayor tristeza. Sirve como punto de partida y ahora toca mirar al Sevilla a los ojos.

La visita al Nuevo Pepico Amat no se trataba de un choque copero sin más, sino de la segunda prueba del Valencia CF de Corberán, que cayó contra el Madrid en el último suspiro y no ponía fin a su mala racha. Como en toda eliminatoria ante un equipo de menor categoría, el cuadro de Mestalla tenía mucho más que perder que de ganar y eso generaba una presión extra. El mejor antídoto ante una posible eliminación llegaba con el once titular repleto de titulares salvo dos o tres futbolistas. Y eso ya enviaba un mensaje a un vestuario que entraba bien al partido con un tanto de Canós antes de los diez minutos de juego. El de Nules recibió, giró y la puso en el fondo de la red con la izquierda para restar posibles miedos a los pupilos de Carlos Corberán.

El gol sin embargo fue lo peor que le pasó al Valencia CF, que desapareció por completo del partido. El propio Canós se escondió en defensa y dejó que el Eldense disfrutara como pocas veces ha hecho este año por esa banda izquierda en la que él no ayudaba y Jesús Vázquez no dejaba de tener problemas. Y cada minuto la cosa iba a peor. Dimitrievski tuvo que aparecer en varias ocasiones, una de ellas al borde incluso del penalti, pero el cuadro del Pepico Amat no acertaba en el centro final o en el disparo. Y como sucede en este tipo de partidos, el equipo de mayor categoría necesita bastante menos para ver portería. Canós, que sí estaba acertado en campo rival, puso un centro magnífico para que Diego López hiciera el segundo de la noche.

El segundo tiempo empezó con todo más equilibrado. El Valencia no sufría como en el primer tiempo y el Eldense, que no estaba incómodo, quedó algo tocado tras el 0-2 y dudaba entre saltar alto a la presión o 'guardar la ropa'. Con el paso de los minutos llegó el momento de la noche: el debut de Umar Sadiq. El ariete entró al campo por Hugo Duro, Guerra se retiraba por Almeida y Barrenechea entraba por Pepelu. El ariete africano sumaba sus primeros minutos y pudo haber marcado el 0-3 si Diego López le llega a ver cuando estaba solo en lo que era casi un dos contra el portero, pero el asturiano intentó finalizar de manera individual y falló el mano a mano.

Minutos más tarde, Sadiq también sería protagonista en una acción en la que Almeida logró el tercero de la noche pero el nigeriano saltó por encima del balón y el línea anuló la acción por 'intervenir' en la trayectoria del balón. Con hambre, algo que reconoció en su presentación, y unas ganas que muestran que ha llegado al Valencia CF para sumar minutos, el delantero volvió a estar en los focos con una acción final, ya en el descuento, en la que estuvo cerca de su golito con un remate que paró el portero y aún tendría tiempo para otra que se marchó cerca de la portería. Con ese disparo murió un encuentro con buenas noticias para Corberán, alguna también para Dani Ponz en el Eldense y la sensación de que ambos equipos estaban tan necesitados que con poco salían del Pepico Amat con una sonrisa.