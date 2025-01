Layhoon visita las obras del Nou Mestalla

La presidenta del Valencia, Layhoon, ha visitado este jueves por la mañana, junto a una comitiva del club y responsables de la obra, el Nou Mestalla. Un día antes del reinicio de las obras, la presidenta del club, ha querido comprobar sobre el terreno el estado de las instalaciones, imágenes en exclusiva de SUPER. El Valencia anunció hace unos días el acuerdo con FCC Construcción para que esta compañía constructora acabe con la edificación del Nuevo Mestalla, estancada desde hace más de quince años y que pretende reanudar a partir del viernes 10 de enero.

Las obras en el Nou Mestalla se retoman este viernes, que es el último día laborable dentro del plazo que le dio el Ayuntamiento de Valencia al club cuando hace meses concedió la licencia para retomar la obras, lo que no quiere decir que no podría haberlo arrancado antes, algo que de momento no ha hecho.

También hay movimiento de obreros preparando una valla publicitaria de FCC Construcción que se encargará de llevar a cabo el proyecto del nuevo estadio valencianista.