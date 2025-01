Catalá conoció por la prensa la reanudación de las obras

La alcaldesa de València, María José Catalá, reconoció ayer en declaraciones a Levante-EMV que conoció por los medios de comunicación y gracias al comunidado emitido por el Valencia CF que este viernes se van a reanudar las obras del Nuevo Mestalla en Corts Valencianes. Asimismo, se mostró «expectante» y «prudente» para que el club y Meriton cumplan los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento de València, que implican que e 2027, en julio, debería estar acabado el estadio y listo para albergar la temporada de 2027-2028. Según el calendario presentado en octubre el nuevo coliseo valencianista debería acoger obras con maquinaria pesada en pocas semanas y el consistorio va a estar vigilante, según se desprende de las palabras de la alcaldesa.

«He conocido esta información —declaró sobre la reanudación de las obras el 10 de enero— a través de los medios de comunicación y del comunicado del Valencia CF. Espero que los compromisos se cumplan porque el objetivo nuestro —del gobierno municipal que encabeza— en este tema ha sido siempre defender la ciudad frente a una inversión que está parada desde hace muchos años, unas obras que llevan paradas durante muchos años, y una inversión que está pendiente de hacerse desde hace muchos años». Y sobre todo, remarcó que su papel pasa porque el club cumpla los compromisos adquiridos con la ciudad. «Unos compromisos —concluyó la alcaldesa— que hay que asumir con la ciudad —por parte del club—, a la que yo represento y defiendo, sino también con el club. Yo soy prudente en estas valoraciones, sigo expectante y espero que cumplan», señaló.

Se reanudan las obras

Tras 15 años con las obras paradas, las grúas regresan mañana a la Avenida de las Cortes Valencianas para reanudar las obras en el Nou Mestalla. La semana pasada el Valencia anunció un acuerdo con FCC Construcción para que esta compañía constructora acabe con la edificación del estadio.

Mañana es el último día laborable dentro del plazo que le dio el Ayuntamiento de València al club cuando hace meses concedió la licencia para retomar la obras, lo que no quiere decir que no podría haberlo arrancado antes, algo que de momento no ha hecho. FCC Construcción es una compañía que se encargó de la ejecución de grandes instalaciones deportivas, tales como la construcción del Estadio Metropolitano, el RCDE Stadium, o la reforma del Santiago Bernabéu.