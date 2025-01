'Últimes vesprades a Mestalla' reclama al ayuntamiento la caducidad de licencia de obras

'Últimes vesprades a Mestalla' ha presentado formalmente una denuncia administrativa ante el Ayuntamiento de València, así como una queja al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo, señalando graves irregularidades en el proyecto presentado para el nuevo estadio del Valencia CF, registrado el pasado 11 de octubre de 2024.

En el escrito se destacan numerosas deficiencias técnicas y documentales, entre las que se encuentran:

El proyecto se presenta como una "edición preliminar" que "podrá ser objeto de sucesivas ediciones de desarrollo" , algo incompatible con la definición legal de Proyecto de Ejecución.

, algo incompatible con la definición legal de Proyecto de Ejecución. Se emplea normativa derogada en algunos de sus cálculos, como en relación con la estructura del estadio y el dimensionamiento de la instalación solar fotovoltaica.

en algunos de sus cálculos, como en relación con la estructura del estadio y el dimensionamiento de la instalación solar fotovoltaica. Carece de documentos imprescindibles, como un estudio de durabilidad de la estructura existente, su adaptación a la normativa vigente o los informes de seguimiento a que se hace referencia en la propia memoria del proyecto.

Estas carencias suponen necesariamente que el proyecto presentado no cumpla con la definición de Proyecto de Ejecución, establecida en la Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación, uno de los condicionantes de la licencia de obra. Además, las deficiencias señaladas confirman que el presupuesto presentado no refleja el coste real de la obra, algo reconocido por la Directora Financiera del Valencia CF, Inmaculada Ibáñez, en rueda de prensa el pasado 19 de diciembre de 2024, al manifestar que el proyecto no contempla la totalidad de las instalaciones necesarias, tanto a nivel descriptivo como presupuestario.

Ante esta situación, últimes vesprades a Mestalla ha solicitado al ayuntamiento:

Declarar la caducidad de la licencia de obras, debido al incumplimiento de sus condicionantes, como es la presentación de un Proyecto de Ejecución válido, ajustado a la normativa y la legalidad vigente y completamente definido, en el plazo establecido por el ayuntamiento.

Adoptar medidas inmediatas para evitar el inicio de las obras, ya que no se han cumplido los condicionantes legales establecidos en la licencia.

Un pronunciamiento técnico por parte del Ayuntamiento sobre la validez del proyecto presentado, así como de la auditoría encargada de determinar el coste total del estadio, dado que queda demostrado que el presupuesto del proyecto presentado no se corresponde con la realidad de la obra.

Últimes vesprades a Mestalla subraya la necesidad de garantizar la legalidad y la transparencia en este asunto. Naturalmente, si persiste la inacción por parte del ayuntamiento, últimes vesprades a Mestalla se reserva el derecho de emprender las acciones legales necesarias para proteger el interés público y la viabilidad futura del Valencia CF.

Desde últimes vesprades a Mestalla queremos aprovechar esta ocasión para pedir una reflexión a la sociedad valenciana, a su sus representantes políticos e instituciones, así como a los agentes sociales y económicos en su conjunto, sobre lo que està sucediendo en relación con Mestalla: es necesario preguntarse qué sentido tiene en la actualidad prescindir de un activo absolutamente singular y admirado como es Mestalla, un estadio de más de 100 años que forma parte del relato urbano y sentimental de tantos valencianos, a cambio de un estadio absolutamente intercambiable, con un coste todavía desconocido que supone un riesgo para la propia existencia del Valencia CF y, además, hacerlo en manos de una mayoría accionarial y unos cooperadores necesarios locales que únicamente han traído decadencia e irrelevancia a nuestro club.