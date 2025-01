Se reanudan las obras del Nou Mestalla 16 años después

Más de tres lustros después, las obras del Nou Mestalla arrancan de nuevo en el día de hoy. Después del acuerdo alcanzado entre la entidad y Goldman Sachs para la refinanciación de la deuda y la disposición económica para abordar la construcción del estadio y con FCC Construcción —con la desvinculación del Grupo Bertolín incluida del proyecto—, este viernes los obreros se pondrán a trabajar en la Avenida de Cortes Valencianas con el objetivo de tener el estadio construido en un plazo máximo de 30 meses.

En los últimos dos días empezaron los movimientos previos. Primero, el miércoles, con la llevada de algunos materiales; y en el día de ayer, con la visita de Layhoon Chan y Javier Solís a las obras acompañados por gente de Goldman Sachs y de la constructora FCC. La financiera americana realiza visitas de forma habitual a España para visitar a empresas con las que trabajan y lo harán más a menudo. También estuvieron otras personas del club como Christian Schneider.

El club anunció tras su junta general de accionistas del pasado mes de diciembre su intención de retomar las obras en el Nou Mestalla el viernes 10 de enero, el último día hábil del plazo que le marcó el ayuntamiento cuando el pasado mes de julio le concedió una licencia de obras con condiciones. Ese día ha llegado hoy y el club llevará adelante el último proyecto presentado al ayuntamiento, el famoso ‘tholos’ griego que deja al aire la estructura de hormigón en contraposición con el proyecto inicial, con toda la cubierta cerrada.

Los obreros también empezaron a colocar una valla publicitaria de FCC Construcciones, la empresa que iba de la mano de Bertolín en el proyecto original de 2006 y que continuará en solitario después de que el pasado 5 de enero el Valencia CF anunciase en sus portales oficiales el acuerdo alcanzado entre ambas partes. Las cámaras de Superdeporte también captaron la entrada y salida de algo de material en uno de los accesos a la parcela de Cortes Valencianas y demás arreglos, como por ejemplo en algunos postes eléctricos, para dejarlo preparado para el inicio de la obra.

Dudas sin resolver

Hoy empieza una obra que está siendo sometida a debate por parte de un grupo de expertos que comparecieron hace un mes de la mano de Últimes Vesprades a Mestalla para denunciar que existen «deficiencias graves en la estructura y el planteamiento técnico» y que el presupuesto que se maneja es «irreal», abogando por la opción de quedarse en la Avenida de Suecia, tildándola como más «viable».

En la Junta General, Layhoon lo resolvió con un socorrido «no soy técnica» y señalando que no entendía tanta crítica porque no sabía «de dónde» salían las dudas y señaló que los técnicos les hacen informes. Respecto a las acusaciones concretas, no obstante, no hay ninguna respuesta técnica a nivel público. Tampoco hay una respuesta al coste real y final del estadio porque la propia directora financiera del club reconoció «no saberlo» a menos de un mes de la reanudación de las obras.

Vuelve Fenwick

Para el día de la reanudación, el Valencia tiene previsto una especie de acto simbólico de apertura en el que estará presente Mark Fenwick, el arquitecto que ha estado al frente del diseño original así como de sus rediseños posteriores, acompañado por miembros del club. La entidad de Mestalla también tiene previsto ofrecer información de la obra, aunque en principio no realizar una rueda de prensa para que se le pueda preguntar al arquitecto, entre otras cuestiones, por la deficiencias técnicas relativas a la obra y los materiales que denuncian diferentes expertos.