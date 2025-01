El Nou Mestalla aumenta su zona comercial pero mantendrá el estadio como hito

El Valencia CF ha presentado ya en las dependencias municipales el Estudio de Detalle en el que concreta las "condiciones de volumen y forma de las edificaciones propuestas" para uso terciario en la zona del Nou Mestalla. El pasado 10 de enero se reactivó, tras la firma del acta de replanteo del proyecto, una obra paralizada a lo largo de prácticamente 16 años desde febrero de 2009.

Este Estudio de Detalle, encargado a AIC EQUIP arquitectos & ingenieros SL, es un paso previo a la solicitud de licencia de obras, pero necesario, tal y como establece para los usos compatibles diferentes del uso dominante deportivo el artículo 6 de las Normas Urbanísticas, Parte II 'Corts Valencianes' del Plan de actuación estratégica 'Valencia CF' en los ámbitos estratégicos de cualificación urbana zona A 'Antiguo Mestalla' y zona B 'Corts Valencianes'. Un planeamiento urbano cuya modificación se aprobó por los grupos políticos del PP, PSPV-PSOE y Compromís en el Pleno municipal del 25 de julio de 2024.

Fuentes del gobierno municipal, consultadas por este diario, indican que el proyecto de zona terciaria en Corts Valencianes no será tenido en cuenta "hasta el ingreso" de los costes del Polideportivo de Benicalap, 11,270 millones de euros. "El Valencia CF, en ningún caso va a poder obtener licencias para el terciario, -licencias para desarrollar los usos comerciales o de restauración en el espacio no deportivo del nuevo Mestalla-, si el club no consigna el importe del polideportivo", dijo el concejal de Urbanismo, Juan Giner, el mismo día en el que se reanudaron las obras del estadio por construir. Según Giner, "se inicirá la redacción del proyecto para cumplir con el barrio de Benicalap" una vez que el club asuma de manera efectiva los más de once millones de euros del recinto deportivo para los vecinos de la zona. Ese es el precio que fijó la Fundación Deportiva Municipal (FDM) de València con precios e IVA actualizados.

El Valencia CF, en el Estudio de Detalle, delimita ya, en el proyecto reformado junta a esta última propuesta, una ocupación del estadio de 41.471,72 m², más de seis mil menos en comparación con el proyecto original. La ocupación del terciario propuesta actualmente aumenta en torno a dos mil metros cuadrados, hasta los 5.509,97 m², manteniéndose la superficie de la parcela GSP-1 EN 69.720,69 m², reduciéndose el coeficiente de ocupación del 73,85 % al 67,38 %.

Estadio, un edificio exento para mantenerse como "hito urbano"

En lo referente al documento del Estudio de Detalle, los arquitectos contratados por el club abogan por realizar "áreas de movimiento" para que "con sus alturas, permitan una distribución volumétrica integrada con el entorno, tanto hacia el ámbito de mayor escala de la Avenida Corts Valencianes y el nuevo estadio, como hacia el ámbito de escala más reducida del barrio de Benicalap". Además, "se pretende generar con los espacios libres de la manzana un entorno urbano adecuado, abierto hacia la avenida de Corts Valencianes y hacia el nuevo estadio, de forma que se favorezcan las visuales amplias del estadio, se aprovechen las sinergias entre los diferentes usos y la ciudad gane un espacio dinámico y atractivo". Asimismo, el proyecto remarca que "el estadio constituirá un edificio exento, sin que se acepte ningún elemento añadido a su envolvente que sirva de soporte a los demás usos permitidos en la parcela, distintos del deportivo. La ordenación debe preservar tanto la condición aislada del estadio como hito urbano como su percepción desde el acceso norte a la ciudad, manteniendo libre de edificación la zona recayente a la avenida Corts Valencianes y su confluencia con la calle La Safor".

Según el documento que ha llegado al Ayuntamiento, la edificabilidad del terciario prevista "no modifica ninguna otra determinación urbanística propia del plan que desarrolla ni de otros planes superiores", por lo que el Valencia entiende que "se cumplen con los criterios dados por el TRLOTUP, así como con las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de València, la Modificación Puntual del PGOU: dotaciones deportivas, y por la Modificación del Plan ATE".

La memoria del Valencia CF afirma que se procura la integración arquitectónica entre todas las edificaciones del paisaje urbanístico de la zona, especialmente con el estadio, "resaltando su condición e hito urbano", además de "potenciar espacios de calidad para la ciudad". Los redactores de la misma recuerdan también que la volumetría respeta la normativa vigente y la integración en el entorno.

Cabre destacar que en el mes de mayo de 2024, la entidad de Mestalla acordó con el grupo Atitlan la venta de los terciarios comerciales del Nou Mestalla por alrededor de 35 millones de euros. Este acuerdo estaba sujeto a la aprobación del planeamiento urbano y las licencias para estas edificaciones.