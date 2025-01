Max Aarons refuerza el lateral diestro de Corberán

Max Aarons ya es oficialmente nuevo jugador del Valencia CF. El club blanquinegro ha cerrado la segunda incorporación del mercado de invierno. El lateral llega cedido hasta final de temporada desde el Bournemouth y la operación cuenta con una opción de compra de alrededor de diez millones de euros. De esta manera, el Valencia CF cubre las dos necesidades más importantes que tenía en la plantilla tras las lesiones de Rafa Mir y de Thierry Rendall con la incorporación de Sadiq y del lateral derecho.

«Estoy muy emocionado, ya he hablado con Carlos Corberán y estoy listo para aportar desde ya. Espero jugar tantos partidos como pueda, ayudar al equipo y conseguir muchos éxitos con ellos», manifestó Aarons a su llegada a tierras valencianas. El domingo ya se ejercitó en Paterna junto a Sadiq. Ayer acudió al hospital IMED para pasar las pertinentes pruebas médicas antes de cerrarse su llegada a Mestalla.

Carlos Corberán conoce bien al lateral británico y tiene claro lo que necesita de él. A la espera de que pueda entrar en la convocatoria, el técnico de Cheste valoró en la rueda de prensa previa a la Copa la llegada de su nuevo futbolista: «Espero conseguir un Aarons mejor que el de 2019. Ese es mi objetivo, el jugador tiene que venir con la misma intensidad, ambición y responsabilidad que es con lo que tiene que venir cualquier jugador al Valencia CF».

El técnico también habló de la incidencia del club en la incorporación del defensa británico y dejó claro que aunque le gustaría «tener al inicio a toda la plantilla, no es una realidad». «Con la lesión de Thierry, cubrir el lateral era otra necesidad. Todos lo entrenadores queremos tener al inicio a toda la plantilla, pero no es una realidad. En invierno igual. No es una realidad para ningún equipo del mundo. No he cambiado ni los tiempos ni los momentos, lo que sí intentamos es hacer las cosas lo mejor posible y acercarnos a esa situación ideal. Ni Aarons ni ningún fichajes son míos. La dirección deportiva me informa y yo doy mi valoración sobre ellos. Corberán no trae a Max Aarons».

Lo que Corberán dejó claro antes de que se hiciera oficial la operación es que el británicp no podrá debutar en Ourense: «Están ultimando los detalles para su contratación, en las próximas horas será oficial. No ha entrenado con el equipo todavía ni burocráticamente va a ser posible, lo normal es que sea imposible».

Primer entrenamiento

El lateral inglés Max Aarons completó ayer el primer entrenamiento con el Valencia después del anuncio de su llegada en calidad de cedido por el AFC Bournemouth al conjunto de Mestalla. En unas imágenes distribuidas por el club se ha podido ver al lateral diestro ejercitarse junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Paterna bajo las órdenes de Carlos Corberán, contra quien se midió en el paso de ambos por el fútbol inglés.

El internacional con las categorías inferiores de la selección inglesa, que se formó en el Norwich City FC, llegando a debutar, con tan solo 19 años, en la Premier League, se ha incorporado de manera inmediata con el grupo. Pese a ello, el técnico valencianista apuntó en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final de la Copa del Rey que no podrá estar ante el Ourense hoy. Aarons será presentado este jueves en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna, por lo que su debut podría llegar ante la Real Sociedad en el partido de este domingo en Mestalla.