Pendientes de Sadiq y Gayà para mañana

El Valencia CF afronta el encuentro contra la Real Sociedad en Mestalla como último clasificado, con mucho trabajo por hacer y con la sensación de que necesita a todos listos para una nueva final. Queda tiempo, pero las opciones se van apurando, y por eso el equipo necesita contar con los mejores futbolistas cada partido, aunque no estén al cien por cien. Ese puede ser el caso de dos jugadores capitales: Gayà y Umar Sadiq. El primero todavía tiene dolor tras una entrada durísima en Sevilla y con Sadiq se junta lo físico y lo contractual, ya que habría que pagar a la Real para contar con él el domingo.

Así habló ayer el entrenador del Valencia CF de José Luis Gayà: «Ha podido entrenar con limitaciones. Tiene consecuencias del golpe. Resalto de Gayà la mentalidad tan grande que hace posible superar limitaciones que otro jugador no podría. Si no juega Gayà es porque es imposible que juegue porque su mentalidad es superior», señaló el entrenador, quien obviamente querría contar con el capitán.

Por su parte, Umar Sadiq es un jugador fundamental, pero no está claro si puede estar. Primero por el tema físico, ya que tiene molestias, y en segundo lugar por lo contractual. «Tiene molestias en la parte posterior de la rodilla y no ha podido entrenar con el resto de los compañeros. Primero es ver la disponibilidad física y luego la del club de ejercer la cláusula. Como entrenador, mi deseo es disponer del máximo número de herramientas para ser más competitivo. Cuando no está al 100 % es otra cuestión. Como entrenador, la responsabilidad es tratar de hacer las mejores convocatorias posibles», destacó el entrenador.

Por último, uno de los jugadores sobre los que habló el entrenador y que puede aportar muchísimo es Fran Pérez, del mismo modo que explicó cómo se encuentra Rioja. «Fran se ha incorporado esta semana yha completado la sesión y me gustaría tenerlo en la convocatoria porque he visto un jugador con compromiso y deseo de ayudar enorme. Rioja ha entrenado, aunque no completo. Y entiendo que, al quedar más de 48 horas, hay que esperar, pero las sensaciones son positivas», explicó.

Un momento delicado

Por otra parte, el técnico asume la dificultad de medirse a toda una Real Sociedad en un momento tan delicado. Los donostiarras visitan Mestalla este domingo tras clasificarse también para cuartos de final de Copa del Rey y el técnico del Valencia CF quiere hacer valer el poder del escenario. «La fuerza y el poder de Mestalla es descomunal. Es una realidad. En cada partido que jugamos, y el siguiente es el del domingo, mi objetivo es transmitirle eso al rival», señaló Corberán.

Sobre el mercado dijo: «Vine con el objetivo de sacar el máximo rendimiento a los jugadores de la plantilla. Y con la responsabilidad de dar mi opinión sobre la evolución. Tengo una comunicación diaria y fluida sobre la evolución del grueso. Se están cumpliendo todos los pasos que creo que se tienen que dar», señaló el técnico, quien añadió más detalles. «Para mí, trabajar con el grueso de jugadores con ficha no es incompatible con que el club siga trabajando el mercado», aseguró. Por último, el jefe del banquillo del Valencia CF habló del equipo rival en la jornada de mañana. «Espero un partido muy competido, que hace bien las cosas», indicó