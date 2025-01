Otra jornada más... encomendados a Mestalla

El Valencia CF está al borde del precipicio. Con el triunfo del Espanyol contra el Valladolid y el del Leganés ante el Atlético, la forma de ver la ‘vida’ en Mestalla es todavía más dura. Y esa es la peor noticia. En el contexto actual, la visita de la Real Sociedad no debe asumirse desde el estrés y la presión asfixiante. Esa ansiedad es lógica, viendo la clasificación y el crimen que está perpetrando Meriton, pero al mismo tiempo de esas prisas no suele llegar nada bueno. Por eso Corberán está alejando al vestuario de esa sensación de miedo al descenso y está tratando de asumir el discurso del partido a partido. Ganar es cuestión de causalidad. De hacer las cosas bien, como en esa primera parte contra el Madrid o en muchos momentos ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, pero con un poco más de fortuna. Y al mismo tiempo de hacer las cosas muchísimo mejor que lo que hacía el Valencia en el tramo final de Rubén Baraja.

Esa tardía decisión del club ha generado un peor escenario todavía, pero ya no hay tiempo para lamentaciones y la salvación, si se consigue, empieza por ganar a la Real Sociedad. O como mínimo de puntuar. Para ello, Corberán tratará de insistir en la idea que le ha dado resultado en los últimos encuentros. En esa capacidad para cerrar por dentro, no permitir demasiadas ocasiones y estar juntitos. Como ya pasó ante el Madrid, hasta el momento del penalti fallado por Bellingham, y en Sevilla, el Valencia CF es un equipo algo más triste en ataque pero todo empieza por permitir menos atrás a los rivales. Y en eso la mejoría debe confirmarse ante una Real Sociedad que en estos momentos ha mostrado ser una montaña rusa, pero que llega tras un buen triunfo ante el Villarreal.

En ataque, la ausencia de Sadiq, por supuestas molestias en la rodilla que coinciden además con la opción de no pagar por su participación en el Valencia-Real Sociedad, obligarán a contar de nuevo con Hugo Duro en la punta de lanza. En izquierda partirá Rioja pero con matices y en derecha Diego López. El asturiano se sintió mucho más cómodo en la derecha ante el Sevilla y el andaluz en la izquierda, desde donde marcó el gol. Por su parte, en el medio Barrenechea será titular y la única duda es si será junto a Almeida y Guerra o con la entrada de Pepelu por uno de ellos. Atrás Mosquera-Tárrega seguirán como titulares y la derecha será para Foulquier a pesar de Aarons.

Curiosamente, el primer triunfo de Rubén Baraja como entrenador del Valencia CF fue ante la Real Sociedad en Mestalla, estadio que no falló ese día.

Lo más curioso es que menos de dos años después, el Valencia apenas tendrá en el posible equipo titular a Foulquier, Mamardashvili, Almeida y Hugo Duro, un dato sorprendente pero que demuestra que año a año las cosas todavía han ido a peor.

Corberán tratará de ganar su primer partido liguero contra una Real que poco o nada tiene que ver con aquella aunque todavía cuenta con algunos futbolistas. Sin embargo, el duelo del año pasado fue para una Real que rotó, y mucho, y a la cual todavía le dio para llevarse los tres puntos en un encuentro marcado por la poca tensión competitiva del equipo comandado por el Pipo Baraja.

El mensaje con Gayà y Fran

«Gayà ha podido entrenar con limitaciones. Tiene consecuencias del golpe. Resalto de Gayà la mentalidad tan grande que hace posible superar limitaciones que otro jugador no podría.

Si no juega Gayà es porque es imposible que juegue porque su mentalidad es superior. Fran se incorporó esta semana y completó la sesión y me gustaría tenerlo en la convocatoria porque he visto un jugador con compromiso y deseo de ayudar enorme y eso me gusta muchísimo». Con esas palabras, el entrenador del conjunto valencianista dejaba claro cuál era el camino a seguir en el vestuario.

La implicación y el trabajo tienen premio. Tanto de forma pública, reconociendo el cómo algunos jugadores están trabajando al máximo para no borrarse en esta ocasión, como en privado. Y es que el jefe del banquillo de Mestalla ha insistido de puertas hacia adentro en premiar a los futbolistas que mejor están trabajando y los pone como ejemplo para todos.

Gayà lo demostró sin ir más lejos en el partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán en una cita en la que recibió un golpe durísimo en el primer tiempo. Un corte que le dejó seco y que en otro contexto no le habría permitido continuar. Pero el capitán quiso estar. Al igual que en la cita de hoy contra la Real Sociedad.

Por su parte, el entrenador está pidiendo a gritos perfiles para jugar de extremo. Verticales, con trabajo defensivo, pero con cierto nivel de agitación.

En ese escenario Fran Pérez habría sido un futbolista fundamental durante este tramo, sobre todo porque la rotación de banquillo es escasa y de poco nivel.

Y ahí él puede aportar un plus necesario, algo que no puede hacer desde que arrancó el curso.