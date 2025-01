Corberán y Duro señalan el camino a la salvación (1-0)

El Valencia no llegó al partido de la Real Sociedad descendido como parecía por un ambiente enrarecido tras un fin de semana de rivales directos ganando. Y tampoco se salvó tras ganar a los de Alguacil en un ejercicio de supervivencia fantástico que Mestalla supo reconocer. Eso sí, el gol de Hugo Duro en la primera parte puede ser el gol más importante de una temporada en la que la salvación pasa por partidos como el de este domingo. De pelea y de lucha. De perder tiempo porque no queda otra. De ir a por cada balón y de conseguir juntitos y con orden que el rival no disfrute de demasiadas ocasiones. Porque a la tercera va la vencida después de dos partidos en los que el Valencia se adelantó con Corberán en liga y acabó perdiendo. Se lo merecía el grupo, que ha mostrado una clara mejoría, y también el técnico. El nuevo jefe del banquillo valencianista ha dado un giro a una situación crítica y el triunfo contra la Real debe servir para creer que es posible. De momento a cuatro de Getafe y Alavés y a seis de Leganés y Las Palmas. Hay vida.

Victoria con personalidad y carácter del Valencia CF en Mestalla contra la Real Sociedad / J.M. López

Un remate de Diego López en los primeros instantes prácticamente solo conectó a Mestalla con una cita vital. El estadio, que respondió desde la previa con un gran recibimiento, vio cómo el equipo se acercaba al 1-0 en un arranque de partido con una clara para cada equipo. La salvación se había puesto aún más cara con los triunfos de Leganés, Espanyol y Alavés, así como el empate del Getafe, y no estaba permitido fallar. Tampoco despistes como el que colocó a Oskarsson delante de la portería de Mamardashvili y que no acabó en gol por una finalización horrible del islandés. Después de ese arranque frenético el partido se calmó ligeramente con Mestalla mordiéndose las uñas esperando un arreón de los suyos. Corberán pedía desde el banquillo a sus jugadores que no tuvieran miedo a probar y ahí estaba Foulquier, invitado inesperado a la fiesta, para disparar desde lejos y casi sin ángulo. El balón del lateral se marchó tras un roce rival muy desviado y ahí estaba Hugo Duro con la caña de pescar. Un gol de puro '9'. De killer que espera su turno y aparece para poner el 1-0 en una cita en la que Mestalla merecía una alegría tras una temporada repleta de malas noticias.

La pelea a partir de ese momento era contra la Real pero también contra uno mismo. Una batalla contra los miedos de una temporada que ha tenido unos cuantos 1-0, pero que en la mayoría de las ocasiones acabó en tristeza y mosqueo. Así fue de hecho en los primeros dos encuentros con Carlos Corberán. Madrid y Sevilla lo hicieron y Mestalla no se atrevía a alzar demasiado la voz por miedo a lo que pudiera pasar. Eso sí, al descanso la afición reconoció el esfuerzo a sus futbolistas, que se marcharon a los vestuarios con el marcador a favor y con Mamardashvili prácticamente sin trabajo más allá de esa acción de Oskarsson en la que ni tan siquiera tuvo que intervenir.

El sistema de Corberán no se movió en el segundo tiempo. Ordenaditos atrás, el asedio donostiarra fue ampliando con el paso de los minutos, pero nunca logrando generar ocasiones lo suficientemente claras. Hasta que llegó Gayà con un pase fantástico para Hugo Duro que le dejó delante de Remiro en una acción en la que no acertó a enviar el balón al fondo de la red. Mientras, el cuadro donostiarra poco a poco se iba asomando por el área del conjunto valencianista. Brais estuvo cerca pero su balón se marchó a córner tras un desvío de Mosquera que llegó bien al corte. Y fue ahí cuando llegó el momento clave. La ventana de cambios que acostumbra a hundir al Valencia CF esta temporada.

Canós, Pepelu y Fran Pérez saltaron al campo para tratar de aportar ese plus de piernas y de batalla. A falta de cinco minutos del final, y con la Real cada vez más abierta, el cuadro de Corberán tuvo varias ocasiones para poder sentenciar. La primera con Guerra buscando a Hugo Duro, pero Remiro evitó el 'pase de la muerte'. La segunda con una contra perfecta tras robo de Gayà que acabó en fuera de juego de Canós. Y ahí murió un partido en el que el Valencia no llegó ni tan siquiera a sufrir. O al menos no en forma de ocasiones. Porque con Corberán tiraron de oficio como nunca. Hugo Duro por el suelo, Barrenechea, Javi Guerra... Fútbol. Y los tres puntos se quedaron en casa con Mestalla llena de abrazos y suspiros. La primera victoria de Corberán en liga puede ser la primera piedra de la salvación.