Gaya habla sobre su futuro en el Valencia CF

José Luis Gayà salió a dar la cara como capitán del Valencia CF en un momento clave de la temporada. Con la salvación a cuatro puntos y a escasos días de visitar al FC Barcelona, el conjunto de Mestalla necesita sumar a un ritmo mucho mayor que en la primera vuelta si quiere seguir en Primera División. El capitán vive el momento "más complicado" de una carrera en la que no ha vestido otra camiseta que la blanquinegra y el futbolista no quiso dar demasiados detalles sobre su futuro, mucho más centrado en el reto que tiene el equipo por delante.

Preguntado por si se plantea abandonar el Valencia a la vista que desde su renovación el equipo ha ido a peor, el jugador señaló que no se plantea eso ahora mismo porque está "enfocado al cien por cien en mejorar la situación" tan complicada que tienen ante sus ojos. Eso sí, el de Pedreguer volvió a dejar claro que Valencia es su casa: "Llevo desde los 11 años aquí con momentos muy buenos y malos. Y ojalá pueda volver a vivir los buenos", deslizó el capitán en clave futuro.

El jugador no deja de sumar encuentros con el club y escalar posiciones entre los que más han jugado para el Valencia, su última 'víctima' fue Pep Claramunt y en el lejano horizonte está Fernando Gómez Colomer, el que más encuentros ha disputado. Sobre llegar algún día a la cima de esta clasificación, Gayà declaró que no es algo que le obsesione: "Si te digo la verdad, no voy mirando los partidos que voy sumando. Sólo trato de ayudar al equipo. El otro día vi la noticia y eso es un orgullo, superando a jugadores que han marcado una época aquí. No lo pienso en el momento, pero cuando ya no juegue, le daré valor a mi carrera. Tengo todavía 29 años".