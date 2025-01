"Ojalá pueda volver a vivir buenos momentos aquí"

José Luis Gayà salió a dar la cara como capitán del Valencia CF en un momento clave de la temporada. . El capitán vive el momento «más complicado» de una carrera en la que no ha vestido otra camiseta que la blanquinegra y no quiso dar demasiados detalles sobre su futuro, mucho más centrado en el reto que tiene el equipo por delante. Preguntado por si se plantea abandonar el Valencia a la vista que desde su renovación el equipo ha ido a peor, el jugador señaló que no se plantea eso ahora mismo porque está «enfocado al cien por cien en mejorar la situación» tan complicada que tienen ante sus ojos. Eso sí, el de Pedreguer volvió a dejar claro que Valencia es su casa: «Llevo desde los 11 años aquí con momentos muy buenos y malos. Y ojalá pueda volver a vivir los buenos», deslizó el capitán en clave futuro.

Sobre llegar algún día a la cima de la clasificación de futbolistas que más partidos han jugado con el Valencia CF, que lidera Fernando Gómez, Gayà declaró que no es algo que le obsesione: «Si te digo la verdad, no voy mirando los partidos que voy sumando. Sólo trato de ayudar al equipo. El otro día vi la noticia (superó a Pep Claramunt) y eso es un orgullo, superando a jugadores que han marcado una época aquí. No lo pienso en el momento, pero cuando ya no juegue, le daré valor a mi carrera. Tengo todavía 29 años».

El capitán se quiere mantener optimista con las opciones del equipo, así como representar con naturalidad el papel de líder: «Nunca en estos 11 años que llevo en el primer equipo había pasado por esta situación. Va a ser complicado, pero quiero darle la vuelta. Tenemos la oportunidad de cambiarlo y tenemos margen por delante y tengo ilusión por ello. Me gusta expresar a veces las emociones y eso contagia, pero me sale de manera natural. No fuerzo nada. Acciones defensivas también se tienen que celebrar porque si vas al máximo y disputas los duelos los vives, conectas con la gente y eso es bonito y seguiré haciendo toda mi carrera deportiva».

Sobre la llegada de Corberán, dijo: «Las sensaciones de juego, de momento, son evidentemente otras».