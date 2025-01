Elmas se acerca a Mestalla y Suso espera de fondo

El Valencia CF sigue buscando reforzarse. En este sentido, el club, que intenta dar salida a varias de las incorporaciones de la última ventana para liberar fichas, mira al mercado con algo más de recursos económicos y, esta vez sí, dispuesto a consumir el margen del Fair Play Financiero disponible para traer futbolistas que puedan ayudar a conseguir la permanencia.

En este contexto, han sonado nombres como el de Julio Enciso -que prefirió fichar por el Ipswich Town de la Premier League- y entre las opciones principales está la del macedonio del RB Leipzig, Elijif Elmas, que jugó a buen nivel en el Napoli hasta 2024. El jugador goza de más propuestas encima de la mesa y el Valencia, que todavía no ha liberado las fichas necesarias para inscribir a nuevos futbolistas, mira también otras alternativas en el mercado. Además, el conjunto alemán no va a poner las cosas sencillas en la negociación y tiene en el punto de mira a un jugador del Valencia como es Yarek Gasiorowski, tal y como avanzó Marca. Eso sí, Elmas sigue siendo el primer objetivo.

Es aquí donde aparece el nombre de Suso, futbolista del Sevilla FC que no cuenta para el equipo hispalense y que salvo giro inesperado, en las próximas horas o a lo largo del fin de semana anunciará la rescisión de su contrato con los sevillistas. El andaluz tiene una de las fichas más altas del conjunto de Nervión y es por ello que están poniendo facilidades para separar sus caminos hasta el punto de que la rescisión está en su recta final. El futbolista, que no está en estos momentos en su mejor forma física y que no ha contado apenas para García Pimienta, espera recuperar un buen tono físico. Su prioridad es la de seguir en España. Se ha tanteado firmar 6 meses con el Valencia CF, tal y como avanzaba Relevo, con la posibilidad de prolongar la vinculación, pero no hay cifras encima de la mesa en estos momentos.

La operación Elmas ha entrado en los últimos metros de la carrera. Con todo abierto y con la opción de Suso de fondo, la realidad es que las primeras opciones eran Elmas e Inciso. Con el sudamericano fuera del mapa tras firmar por el Ipswich, el interés por el macedonio ha ido subiendo con el paso de los días pero han surgido varios problemas. El primero el interés del RB Leipzig por Yarek y la posibilidad de una salida ahora en invierno del central que no interesaba en Mestalla. También la ficha del futbolista y el tema de la opción de compra. En cualquier caso y, según ha adelantado Tribuna Deportiva, el futbolista ya habría dado el ‘ok’, el club alemán también estaría dispuesto a hacer la operación y serían pequeños flecos a solucionar durante los próximos días los que permitirían a Elmas firmar por el Valencia CF de Corberán.

El futbolista aterrizaría para poder ayudar en esa parcela del centro del campo pero también en el extremo. Es un jugador que puede jugar por dentro y por fuera y en una economía de guerra como la del Valencia, seguramente y salvo sorpresa, le darían a Corberán la solución de Elmas ante la imposibilidad de firmar tanto un medio ofensivo como un extremo.