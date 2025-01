La reacción del Valencia necesita un paso de gigante

El Valencia CF necesita urgentemente dar nuevos pasos camino de la salvación. El efecto del nuevo entrenador se nota, pero los blanquinegros afrontan un recorrido de 18 partidos a contracorriente y no puede detenerse en Barcelona. La cosecha de cuatro puntos frente a Sevilla y Real Sociedad ha reforzado el estado de ánimo del vestuario, si bien, la realidad es que la frontera entre el cielo y el infierno de la Primera división se encuentra a la misma distancia que cuando Rubén Baraja dejó el cargo en manos de Carlos Corberán.

Ayer, el Espanyol arañó también un punto en el Pizjuán (1-1). Una muestra de que los rivales directos por la salvación han acelerado el ritmo en las últimas semanas. Más ejemplos de como los oponentes están encareciendo el objetivo han ocurrido, precisamente, a costa del irregular Barcelona de Hansi Flick al que esta noche se enfrenta el Valencia. El equipo del técnico alemán, que llega a la cita de Montjuïc con el impulso de la remontada en la Liga de Campeones ante el Benfica (4-5), ha cedido dos puntos con el Getafe (1-1), tres con el Leganés (1-2) y otros tres con Las Palmas (1-2) desde finales de noviembre.

El Barça, con tres derrotas consecutivas en casa (Atlético, Leganés y Las Palmas), ha reducido sus opciones de levantar el título. Desde 2007, cuando el Real Madrid se proclamó campeón, ningún equipo ha vuelto a ser capaz de serlo con tres o más partidos perdidos como local. Los catalanes han agotado ya ese cupo. Flick, a pesar de que a su Barça no lo tiene fácil en la Liga, ha anunciado rotaciones para hoy en busca de «piernas frescas».

Con cambios en el Barça

Mientras el entrenador germano escogerá «varios cambios» entre una plantilla con un amplio fondo de armario, exceptuando el punto débil de la portería, el valenciano Corberán no tendrá más opción que dar toda la continuidad posible al once de la victoria ante la Real. Yarek y Pepelu serán las únicas caras nuevas para suplir las bajas de Mosquera y Barrenechea. Si no se concreta la salida de uno de los préstamos del verano (por ejemplo, Caufriez), el Valencia no podrá inscribir otro cedido en esta ventana. Los objetivos del entrenador, necesitado de ampliar el arsenal ofensivo, son el normacedonio del Leipzig Eljif Elmas y el sevillista Suso.

En definitiva, el Valencia tratará de replicar el plan visto ante Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad. Un 4-2-3-1 ordenado y agresivo, y con ideas claras y directas. La mejora en defensa se prueba con la portería a cero contra los vascos, éxito que no sucedía desde el 0-0 de Butarque a inicios de octubre. Una historia opuesta a la culé, que cuenta ya nueve duelos de Liga recibiendo goles. Estudioso al máximo, Corberán sabe cómo los modestos, a base de sacrificio colectivo y presión han contenido al Barça de Lamine, Raphinha, Lewandowski... además de dañarlo al contragolpe.

La dificultad que supone el Barça siempre está presente. Sin embargo, los blanquineros creen en el camino abierto con el nuevo técnico. Un triunfo en Can Barça, que no se da desde 2016, sería la mejor manera de reafirmar cada avance. Valdría para encadenar dos victorias por primera vez en el curso y, por fin ganar, lejos de casa. No pasa desde abril en El Sadar. Incluso, en función de los resultados de Getafe y Alavés, valdría el empate para continuar creciendo y cerrar con un buen botín de puntos la serie de partidos grandes antes de recibir al Celta y el Leganés seguidos en Mestalla. n