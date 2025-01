Ridículo de un Valencia sin alma en Montjuïc (7-1)

El Valencia hizo el ridículo en Montjuïc y evidencia que donde otros equipos compiten estos jugadores son incapaces de mostrar un mínimo de orgullo. Allí donde Leganés o Las Palmas demostraron que David a veces vence a Goliath, el equipo de Corberán se empeñó en ponerle la alfombra roja a un gigante como es el Barça que si tiene el día te hace 10 goles. Desde Mamardashvili hasta Hugo Duro pasando por los otros nueve titulares la actuación fue indigna. Impropia de una plantilla que quiere darle motivos a la afición para creer en la salvación. Porque a los pocos segundos de partido De Jong ya había destrozado una defensa que parecía tener como amigo a cada futbolista del Barcelona que aparecía por el punto de penalti. El primero fue el holandés, pero poco a poco fueron pasando por ahí los Ferran, Fermín y compañía en una jornada en la que el público culé disfrutó como un niño a costa de un Valencia sin alma ni ganas.

Casi la primera jugada del partido mostró por dónde iban a ir los 90 minutos. De Jong, errático como pocos este año en el Barcelona, entró en el área sin oposición y sin que nadie apareciera por ahí para evitar el gol. Cinco minuto más tarde apareció Balde por la izquierda disfrutando en una situación en la que pocas veces se ha visto el Barça este año. Con el Leganés, Las Palmas u otros rivales, el cuadro culé veía una marea de piernas por el medio y una defensa cerrada que impedía en muchas ocasiones generar ocasiones. Sin embargo, el lateral apareció para encontrar a Ferran Torres y meter la asistencia del segundo de la noche. Ocho minutos y 2-0. Raphina se convirtió en el protagonista del tercero para demostrar el porqué es uno de los jugadores en mejor forma de Europa. Recital del brasileño tras regatear a Mamardashvili y poner el 3-0. Después de esa acción llegaría una jugada muy polémica. Casadó realizó un tackle a Almeida en una acción en la que roza balón y toca bota y en la que ni colegiado ni VAR consideraron pitar como penalti.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 7-1 Valencia de la jornada 21 de LaLiga EA Sports

Con el 3-0 llegó el momento Fermín con un fantástico gol tras pase de Cubarsí y unos segundos después haría la manita antes del descanso. Una auténtica vergüenza visto lo visto y es que aunque el VAR se equivocó de manera grave tras anular un penalti claro de Szczesny a Hugo Duro. Más allá del error, la actitud de la plantilla tampoco fue de enfado mayúsculo en una nueva prueba más de la desconexión visitante.

El segundo tiempo fue una carrera contra el cronómetro donde lo que pasó no tuvo demasiado que ver con un cambio de actitud sino con cómo el Barça bajó la tensión. El gol de Hugo Duro dejó claro que los de Flick ya no tenían muchas cosas en juego con los tres puntos en el bolsillo y eso permitió al Valencia conectarse. Pero incluso con un gol en contra, el Barcelona tiró de orgullo y es que el técnico alemán permitió a Lewandowski saltar al campo para lograr ampliar la distancia con Mbappé en la cuenta de máximos goleadores. Esas pequeñas batallas que este Valencia de Meriton observa como espectador sin que se le caiga la cara de vergüenza. De hecho aún llegaría el séptimo, obra de Tárrega en propia portería. Ese fue el epílogo de una jornada donde la única nota positiva fue la vuelta de Diakhaby. Más aún tras ver el debut de un Max Aarons que parece no estar en su mejor forma física. En defintiva, derrota humillante y paso atrás en busca de la salvación, no por la derrota, sino por la imagen de una plantilla hundida y sin alma.