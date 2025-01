Peter Lim, el coleccionista de récords negativos

Desde que Peter Lim llegó a la vida de los valencianistas ha convertido al club de sus amores en el circo de los horrores, una auténtica máquina de pulverizar récords negativos y de hacer vivir noches aciagas a una afición cansada, golpeada y humillada de forma constante que ve al Valencia CF más lejos que nunca del lugar que le corresponde por historia y más cerca del infierno de la Segunda División. Contra el FC Barcelona en Montjuïc se firmaron una serie de registros que no son sino la punta del iceberg de una devastación absoluta de la grandeza de la entidad.

La del domingo por la noche fue la tercera vez desde 1955 encajando siete goles en un partido y dos de ellas han sido en la infausta ‘era Lim’ (ambas contra el Barça). No solamente esto, sino que fue (según el periodista experto en datos Pedro Martín) la primera vez en sus 2.951 partidos en Primera División que encaja cuatro goles en 24 minutos y la segunda vez en la historia en marcharse al descanso perdiendo por cinco goles a cero. Con la derrota en Can Barça, además, el equipo encadenó once partidos seguidos sin ganar fuera de casa por primera vez en los últimos 42 años.

Un ridículo prácticamente sin precedentes que no es casual, sino consecuencia de la gestión del magnate singapurense y sus ayudantes en Valencia, que han llevado al club a mínimos históricos. La entidad, que en el mejor de los casos se salvará de descender a Segunda División, ha sumado este año un nuevo hito negativo en la historia de la entidad: ha desaparecido del ranking UEFA. Cuando Peter Lim compró la mayoría accionarial, el Valencia era el octavo mejor equipo del continente por coeficiente y más de una década después ya ni siquiera participa de esta clasificación (por primera vez en todo el siglo XXI).

Los datos hablan por sí solos y es que el Valencia esta temporada alcanzará su sexta temporada consecutiva sin meterse en competición europea, la peor racha de su historia junto con el periplo entre 1983 hasta 1989 (que contiene la temporada en Segunda División). Con Lim y sus ejecutivos, el club le ha cogido ‘alergia’ a salir de España: en once temporadas (contando la actual) con ellos a los mandos, el club se ha clasificado solamente tres veces para competiciones continentales. En las otras 15 temporadas del siglo XXI en las que ellos no estuvieron, el equipo se metió en Europa hasta doce.

Empequeñecimiento

Esta década ominosa en la que los hilos del club se han movido desde Singapur con sus colaboradores necesarios en Valencia, la entidad ha sufrido un empequeñecimiento extremo. Ya no solo por dar carta de naturalidad a no jugar Europa, sino por acostumbrarse a vivir en una zona de la clasificación por debajo incluso de la mediocridad. Y es que desde que LaLiga es un torneo de 20 equipos, el club ha estado (contando esta) siete temporadas por debajo del décimo clasificado y seis de ellas han sido con Lim al frente.

De las 38 temporadas que han transcurrido desde ese cambio de formato de competición, el Valencia ha vivido 27 sin Peter Lim y solamente una vez tuvo a diez equipos o más por delante en la clasificación A partir de ahí, el equipo ha quedado en seis de las once temporadas entre los diez últimos, tres de ellas con Miguel Ángel Corona como director deportivo y dos con Javier Solís como director corporativo.