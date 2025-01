Corberán medita quién debe ser el sustituto de Hugo Duro

Carlos Corberán tiene un rompecabezas por resolver en la delantera de cara a la ‘final’ de este domingo en Mestalla ante el Celta de Vigo, partido en el que al Valencia únicamente le sirven los tres puntos. El técnico de Cheste podría no contar con su delantero titular, Hugo Duro, que terminó el partido de Montjuic con molestias en la zona isquiotibial y, aunque las pruebas a las que se sometió el pasado martes descartaron una rotura, no ha vuelto a entrenar con el grupo esta semana, lo que pone en seria duda su disponibilidad este domingo.

El principal problema es que el abanico de alternativas en caso de que Hugo Duro no llegue al partido tampoco es muy amplio: Umar Sadiq, flamante fichaje este mes de enero, también está ‘tocado’, hasta el punto de que la semana pasada viajó a San Sebastián a someterse a unas pruebas en su rodilla que solicitó la Real Sociedad, club al que pertenece. Rafa Mir, ya con el alta médica tras superar su última lesión, no participa desde mediados de diciembre y, además, es una incógnita si cuenta para Corberán. El que seguro que no cuenta para el técnico de Cheste es Dani Gómez, al que este mes de enero también se le ha abierto la puerta para que busque equipo, aunque todo indica que finalmente se va a quedar en Mestalla.

Ante este escenario, Carlos Corberán tendrá que decidir si apostar por Rafa Mir, quien ha perdido buena parte del apoyo de la afición tras el escándalo del que fue protagonista a principio de temporada, o rescatar del exilio a Dani Gómez.