Germán Valera, a un paso de irse cedido al Elche

El Valencia CF continúa con su particular operación salida a contrarreloj con los futbolistas que no cuentan para Carlos Corberán, con el objetivo de aligerar fichas para afrontar una última incorporación en la parcela ofensiva del equipo. Eso sí, tras las calabazas de Enciso y Elmas, la dirección deportiva está obligada a activar el plan C, D o E para reforzarse.

Uno de los futbolistas que sabe bien desde hace semanas que no entra en los planes del entrenador es Germán Valera. El joven extremo aterrizó en Mestalla el pasado verano, pero apenas ha tenido trascendencia en el primer equipo. En total, 357 minutos repartidos en cuatro partidos de Copa del Rey y ocho de Liga, sin aportar goles ni asistencia.

El Valencia parece haber avanzando un acuerdo con el Elche CF para que el futbolista juegue en el Martínez Valero como cedido hasta final de temporada, según adelantó ayer Deportes Cope Valencia. El conjunto ilicitano ya estuvo cerca de firmarlo el pasado verano —de hecho el acuerdo estaba cerrado— pero se fue al traste en cuanto irrumpió el interés del Valencia, que terminó firmándolo por cuatro temporadas con ficha del filial.

El conjunto ilicitano ha visto recientemente como su extremo izquierdo Yago Santiago se perderá lo que resta de temporada tras sufrir en el entrenamiento una lesión de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Por ello, las últimas horas de mercado del conjunto del Martínez Valero serán frenéticas, con el objetivo de encontrar reemplazo para Yago Santiago en su lucha por volver a la máxima categoría del fútbol español.

La salida de Germán Valera, no obstante, no libera ninguna ficha del Valencia en lo que respecta a su primer equipo, puesto que el futbolista ocupa ficha filial.

Situación de Dani Gómez

Otro de los jugadores que está en la rampa de salida es Dani Gómez. El delantero llegó como cedido del Levante UD este mismo verano, en lo que es otra de las innumerables operaciones fallidas de la dirección deportiva. El Real Zaragoza es el destino más probable de un futbolista que no entra en los planes de Carlos Corberán. Todo ello, condicionado a la decisión que tome el Levante con el jugador, al que tiene en propiedad.

Cabe recordar que en el conjunto maño se encuentra Alberto Marí, que apenas está teniendo minutos con el Real Zaragoza y que con la posible llegada de Dani Gómez tendría todavía más difícil hacerse con un hueco en el equipo.

En caso de efectuarse finalmente la salida de Dani Gómez, el Valencia liberaría otra ficha de primer equipo, teniendo de esta forma dos huecos libres para reforzar la plantilla antes del cierre de mercado. Tras la marcha de Caufriez, la dirección deportiva valencianista ya no tiene el problema de tener que dar salida a futbolistas para poder acometer el fichaje de refuerzos que ayuden al equipo a lograr la permanencia en una situación crítica como la que está viviendo el conjunto valencianista.