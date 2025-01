Louzán apunta al Nou Mestalla como sede del Mundial en 2030

A pesar de que no se cumplieron los plazos para presentar la documentación requerida ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la FIFA para optar a ser una de las sedes del Mundial 2030, la ciudad de València y el Valencia CF parecen volver a ver cómo sus opciones de albergar el campeonato ganan fuerza.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, confirmó ayer que la capital valenciana pasará a formar parte de la lista de sedes españolas en el torneo que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal. Según explicó, una de las once ciudades españolas candidatas estaría dispuesta a renunciar a su plaza en favor del nuevo estadio de Mestalla, lo que allanaría el camino para que València se convierta en sede mundialista.

Aunque la FIFA todavía no ha determinado el número exacto de sedes que autorizará en España, Louzán se mostró optimista respecto a la posibilidad de que València forme parte del evento. En una entrevista concedida al programa ‘El Cafelito de Josep Pedrerol’, afirmó: «Soy muy optimista porque alguna de las once sedes estaría en disposición de ceder su plaza a Valencia. No se puede decir todavía. Hay que dejar que evolucionen las cosas. Pero hay una sede que está dispuesta a hacerlo y está perfectamente justificado».

Actualmente, las once ciudades españolas que aspiran a acoger partidos del Mundial 2030 son Madrid (con el Santiago Bernabéu y el Metropolitano), Barcelona (Nou Camp y Cornellá), San Sebastián (Anoeta), Gran Canaria ( Las Palmas de Gran Canaria), Sevilla (La Cartuja), Málaga (La Rosaleda), Zaragoza (Nueva Romareda), A Coruña (Riazor) y Bilbao (San Mamés).

Sin embargo, sin que Louzán lo haya aclarado de forma explícita, todo apunta a que Riazor es el estadio con más probabilidades de ceder su puesto al ‘Nou’ Mestalla, que ha reanudado sus obras, tras más de una década sin avances. El estadio del Deportivo de La Coruña necesitaría una serie de reformas significativas para cumplir con los estándares exigidos por la FIFA. Actualmente, esas obras no parecen factibles para el club, lo que pone en duda su viabilidad como sede. La falta de garantías en este aspecto refuerza la opción de València, cuyo ‘nuevo’ estadio está previsto que se termine antes del Mundial.

Después de 17 años en pausa, las obras del Nou Mestalla se reanudaron el pasado 10 de enero. Se espera que el estadio esté completamente finalizado y operativo en el verano de 2027, con capacidad para 70.074 espectadores.

Será, según Louzán, el estadio más moderno de España para la gran cita mundialista, lo que refuerza la candidatura valenciana. En este sentido, el presidente de la RFEF dejó claro que la Comunitat Valenciana no puede quedarse sin representación en un evento de tal magnitud: «España como país y toda la Comunitat Valenciana, el eje Mediterráneo, que no tenga una sede como puede ser el estadio del Nuevo Mestalla no puede ser. Va a ser el estadio más moderno de toda España en el Mundial, habrá capacidad para 70.074 personas, serán el estadio del Madrid, el del Barcelona y luego el de Valencia», enfatizó durante la entrevista.