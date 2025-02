Corberán no pierde la esperanza en los fichajes

Carlos Corberán mantiene «su confianza plena» en el mercado de invierno. El técnico del Valencia CF no pierde la esperanza en los fichajes. Al menos por ahora. El de Cheste sigue creyendo en el trabajo del club para solucionar los «puntos de mejora» de la plantilla a pesar de que el plazo se agota y, de momento, no ha llegado ningún futbolista para elevar el nivel competitivo del equipo en el centro del campo y la banda. «Quedan tres días largos. Yo vine a trabajar con los que están y en un mercado hay intención de reforzar. El club trabaja en el objetivo que todos tenemos y en los días finales es cuando hay más movimiento. Tengo plena confianza en el club y todos tenemos el objetivo de reforzar el equipo, pero yo me centro en entrenar a los jugadores que están en la plantilla».

Corberán confía en que el Valencia mejore su actual plantilla, aunque prefiere no hacerse ilusiones. «No me gusta hacerme expectativas de nada porque muchas veces te creas frustraciones innecesarias. Trabajo en hacer lo mío lo mejor posible. Yo estoy centrado en trabajar con el equipo que tengo y hay que hacer las valoraciones al cierre del mercado», explicó en sala de prensa.

Carlos, lejos de meter presión o lanzar un mensaje de auxilio en clave mercado, dio normalidad al hecho de que el Valencia arrancara el mercado de enero con dos operaciones (Umar Sadiq y Max Aarons) y se haya paralizado durante las últimas semanas. «Los tiempos del mercado son los que son. A veces empiezas rápido y otras veces al final del todo. Los mercados se evalúan cuando cierran. Lo real es que veo al club trabajando en el objetivo».

El técnico blanquinegro insistió como en sus últimas ruedas de prensa en que el objetivo es reforzar la plantilla porque existen «puntos de mejora». «Me esperaba una plantilla como la que he visto porque analizamos la plantilla antes de venir. Es la que íbamos a tratar de mejorar y donde se incorporó Sadiq y Aarons. Tiene puntos de mejora, pero vine con toda la ilusión del mundo para intentar mejorar. Hay que tratar de mejorar el nivel competitivo de la plantilla y entiendo que eso es el mercado».

El de Cheste no quiso valorar las demarcaciones que necesita mejorar de aquí al cierre del mercado el lunes a las 23.59 horas. «Las necesidades o prioridades que uno encuentra son las que en conversaciones con el club traspaso. Uno encuentra puntos de mejora y prioridades que quedan en esas conversaciones privadas con el club».

Tampoco especificó si alguna de las operaciones se encuentran avanzada: «Cuando digo que el club está trabajando, evidentemente están en esa fase. Sobre los mercados, en un mercado aparecen nombres y posibilidades, pero para mí lo más importante es la mentalidad que deben tener los jugadores para venir al Valencia». El club trabaja alternativas al sevillista Suso ante la alta ficha del jugador, imposible de asumir en el Valencia.

Operacion salida

Corberán también está pendiente de la salida de dos jugadores con los que no cuenta de cara a la segunda vuelta del campeonato: Dani Gómez y Germán Valera. «Tanto de salidas como de entradas hablo cuando se producen porque tiene que ser así. Mientras un jugador pertenece al Valencia, me centro en entrenarle a él», dijo el técnico al ser preguntado por ambos. La opción más factible para Dani Gómez es el Real Zaragoza de segunda división. Germán Valera, por su parte, está a un paso de recalar en el Elche en calidad de cedido, aunque el Valencia prefería las mejores condiciones que ofrecía el Arouca.