Corona llega a los últimos dos días con los deberes por hacer

El Valencia CF también juega en los despachos del mercado de fichajes, donde hasta el momento no le está yendo muy bien. Hasta la fecha, repleto de necesidades en defensa, centro del campo y delantera, el director deportivo, Miguel Ángel Corona, solo ha podido concretar dos llegadas: las cesiones del delantero Umar Sadiq y del lateral derecho Max Aarons. A falta de menos de 48 horas, el club de Mestalla continúa en la búsqueda de un extremo que refuerce el ataque después de haber perdido, días atrás, la opción del normacedonio Eljif Elmas, que ha llegado al Torino.

En la última semana, Fabrizio Romano informó del último movimiento del Valencia, la petición al Marsella de la cesión del centrocampista canadiense Ismael Koné. Las horas se consumen mientras el Valencia tiene buena parte del trabajo de mercado por hacer. Aparte del internacional canadiense, sobre la mesa está también el nombre de Suso para el extremo. Aunque, con el caso de Mir aún caliente, el acuerdo a tres partes no es sencillo. El futbolista no quiere perder dinero en comparación con el salario que tiene en Sevilla, al que no llega el Valencia, y los andaluces no quieren regalar nada si quien rescinde el contrato es la parte del jugador, al que le queda contrato hasta junio.

Carlos Corberán llegó con las expectativas de que los fichajes de invierno mejoraran la plantilla hecha en verano. Entre las peticiones del técnico, como informó Super, se hallaba la de un central con experiencia. Una opción que no ha fructificado. El partido en Barcelona, y la fragilidad detectada en la línea de medios, hizo que se moviese ficha por Koné, jugador físico capaz de llegar al área rival y que Corberán conoce del fútbol inglés. Allí, el 26 veces internacional con Canadá defendió al Watford, club al que el Marsella pagó 12 millones en julio.

En el capítulo de salidas, el club espera cerrar la cesión de Valera a Elche o Arouca... y más difícil se ha puesto deshacerse de Dani Gómez, pretendido por el Zaragoza.