Guerra: "En Mestalla somos más fuertes"

Javi Guerra, autor del gol de la victoria ante el Celta en Mestalla, compareció al final del partido en los micrófonos de DAZN para destacar la importancia del triunfo de los valencianistas. «Es una victoria muy importante. Sumar los tres puntos en casa. Sabemos que aquí somos muy fuertes. A pensar en el siguiente», manifestó inicialmente el centrocampista de Gilet, visiblemente feliz tras la victoria.

Sobre su gol, Guerra aseguró que le vendrá bien a título personal tras un tiempo sin marcar. «Es una jugada en la que buscaba la profundidad. Me han dado un pase con ventaja. He visto uqe podía chutar, he tirado y estoy muy contento. Llevaba tiempo sin marcar y me va a venir muy bien». Eso sí, el esfuerzo le llevó a terminar el partido sustituido con una sobrecarga física a la que el medio le quiso restar importancia. «Físicamente estaba un poco tieso. Ahora mejor. Lo importante son los tres puntos», indicó. Javi Guerra, para terminar, recordó que en «Mestalla somos muy fuertes» y que ahora es momento de seguir remando para conseguir el objetivo de la salvación. Eso sí, sin olvidar que ahora es turno para la Copa del Rey. «Notamos mucho el aliento de nuestra afición que nos anima en todos los partidos. ¿Por qué no pasar la eliminatoria? Esperemos que en la Copa sea igual».