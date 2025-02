Iván Jaime, en València: "Estoy seguro de que vamos a lograr el objetivo"

Iván Jaime, centrocampista del Oporto cedido hasta final de temporada al Valencia CF, ya se encuentra en la ciudad del Túria. En las próximas horas completará los exámenes médicos y firmará el contrato de cesión hasta el 30 de junio de 2025. La entidad de Mestalla se guarda una opción de compra de siete millones.

A las cuatro y cuarto de la tarde, el malagueño de 24 años ha aterrizado en el aeropuerto de Manises y manifestado a los medios de comunicación la "ilusión y ganas" con las que viene a jugar en los próximos meses con la camiseta del Valencia. Iván Jaime, además, se ha mostrado convencido de que el equipo conseguirá el objetivo de permanecer en Primera división.

"Estoy seguro de que se va a conseguir, yo vengo a ayudar en todo lo posible", dice el extremo o mediocentro ofensivo procedente de la liga portuguesa, en la que esta campaña ha jugado nueve partidos.

Según indicó el futbolista, en las próximas horas el fichaje quedará sellado con la firma del contrato y el 'ok' en las pruebas médicas. "Estoy muy contento y muy ilusionado, con muchas ganas de empezar con el equipo. Ahora a esperar que todo se cierre". Estas han sido sus primeras palabras en suelo valenciano.

"No he hablado con el entrenador, pero sí lo he hecho con gente del club -en referencia a Miguel Corona-, como digo, vengo con muchas ganas, muy ilusionado", ha insistido Jaime, que prefiere no definirse como jugador y apela a que se le vea sobre el césped. "No me gusta hablar de mí, cuando empiece a jugar partidos veréis cómo juego", añade.

Iván Jaime regala una fotografía a un joven seguidor del Valencia en el aeropuerto. / Miguel Angel Montesinos

Un tatuaje con un murciélago: "Al destino hay que hacerle caso"

Curiosamente, Iván Jaime ha bromeado al ser cuestionado sobre el tatuaje que tiene el brazo, un murciélago, y que enseña en alguna de sus celebraciones de gol. ¿Estaba destinado a venir al Valencia tarde o temprano? "Puede ser, al destino a veces hay que hacerle caso", ha contestado el extremo malagueño.