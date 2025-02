Corona: "Humildemente era difícil mejorar la plantilla"

El Valencia presentó ayer a su tercer y último refuerzo de invierno en una jornada en la que también habló Miguel Ángel Corona para hacer un análisis de su insuficiente mercado de fichajes. El director deportivo, que ha enseñado la puerta de salida a Germán Valera, Caufriez y Dani Gómez, tres de los refuerzos que él mismo hizo en verano, arrancó la comparecencia dando la bienvenida al último refuerzo para después explicar en qué punto se encuentra la plantilla y cómo ve él mismo el trabajo realizado en este mercado invernal en el que según él mismo mejorar el bloque que tiene Corberán «humildemente es muy difícil».

«Desde que se queda una licencia libre ayer y en esas tres horas es cuando creo que no hay nada. Lo que tenemos trabajado entre el 17 y ayer de la noche, muchas cosas se han podido colocar en el mercado. Es obvio que estamos clasificados peor que otros 18 equipos. ¿Cuál es el esfuerzo? No negociar por ningún jugador, cerramos cualquier conversación en cuanto a jugadores importantes en nuestra plantilla. Lo digo con humildad y en cuanto a elevar el nivel de la plantilla, honestamente, para mí, a no ser que haya una ingente cantidad de dinero, mejorar el nivel de nuestros centrales es muy difícil, probablemente habrá alguien que lo puede conseguir. Elevar el nivel del mediocentro, de nuestro delantero, es muy difícil. Elevar el nivel de Diego, de Fran, de Luis..., es muy difícil en el mercado de enero y sin una cantidad ingente de dinero».

Con esas palabras, el director deportivo explicaba cómo ve el mercado y la capacidad para mejorar una plantilla que según él mismo era difícil de mejorar.

Eso sí, Miguel Ángel Corona dejó claro, según su punto de vista, que no se han rellenado las licencias porque él no ha encontrado opciones para que esa ficha que falta permitiera mejorar la plantilla de Carlos Corberán. De hecho, se le ha preguntado por la salida de Dani Gómez y si era mejor tener uno menos (en este caso Dani) que tener una pieza más. «Entendemos que Rafa está completamente recuperado, los problemas físicos de Sadiq se han reducido a escasos días, más Hugo Duro más el argumento de que jugamos con uno solo. Incluso Diego pudiera ocupar una posición de delantero diferente. Entendíamos que el refuerzo de Dani lo hicimos el tres de enero con Sadiq», señaló ayer.

En el apartado de salidas, Corona también se pronunció. «Ayer (el lunes) desde Porto nos llaman por Javi y a las horas por André. Ambas preguntas se respondieron con que no entramos a negociar. Desde las agencias nos hablan de cantidades, pero el Porto no la verbaliza porque les dijimos que no va a haber negociación. El interés de la Fiorentina por Rafa Mir, realmente, no entendimos que fuera muy contundente. No me pareció algo que pudiera llegar a acabar en propuesta, que además no tendría que ser a nosotros, tenía que ser con Sevilla. No vi que esas conversaciones acabaran en propuesta. Además eran las 23.10 horas, algo que no tenía mucho... No sé, mi sensación», explicó el director deportivo, quien podría haber tenido opciones preparadas antes.