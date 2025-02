Valencia-Barça: Habrá rotaciones pensando en el partido del domingo

El Valencia CF tiene ante el FC Barcelona un partido atípico. La dramática situación liguera, que obliga a centrar todos los esfuerzos para salvar la categoría, impedirá afrontar unos cuartos de final de la Copa del Rey como mandan los cánones: con todo. A partir de ahí, Carlos Corberán no escondió que hará cambios en la alineación para dosificar esfuerzos y que tiene «claro» su objetivo de la temporada, en alusión a que es la liga.

El entrenador ensayó en el entrenamiento de este miércoles un cambio de sistema con defensa de tres centrales en la que entraría Mouctar Diakhaby por primera vez desde que regresó de su lesión. Preguntado por las rotaciones, Corberán defendió el hecho de que confía en toda su plantilla: «Tenemos claros los recursos que tenemos. Entiendo que tengo una plantilla de 22 jugadores de campo más porteros, y voy a usarlos para ser competitivo cada partido», dicho de otra forma, que pondrá en liza un once alternativo al que se viene viendo en liga.

En este escenario, tanto Diakhaby como Aarons son opciones muy factibles para el once. Corberán dejó patente que el guineano «no es un jugador en un proceso de recuperación sino de regreso a la competición» y señaló que ambos necesitan partidos para encontrar su mejor versión: «Han entrado en convocatorias previas porque están preparados y disponibles. Está claro que Diakha cuanto más juegue más preparado para competir estará y Aarons más adaptado. Tenemos que conseguir la mejor versión de todos los jugadores, es clave», reflexionaba sobre ambos.

Acerca del partido que espera, Corberán primero recalcó su confianza en el grupo, señaló que «no saldrá con el filial» y después se puso reflexivo: «Creo en la versatilidad. Los contextos del partido van cambiando. También en función del rival, su salida de balón. Tenemos que saber identificar las ventajas y aprovecharlas. También en qué momento ser presionantes o esperar más atrás. Ser versátiles requiere trabajo. Eso es el día a día hablando de fútbol, en el campo», exponía.

Lesionados

El técnico también habló del estado físico de futbolistas que acabaron con molestias el choque contra el Celta de Vigo y de sus opciones de jugar los próximos encuentros: «Hay molestias, y se van evaluando. Foulquier no estará mañana. Se le han hecho pruebas, y son esperanzadoras con poder llegar al domingo, pero no estará mañana», expuso sobre el de Guadalupe, que presumiblemente dejará su puesto a Aarons. También se mojó sobre el estado físico de Hugo Duro: «Sigue teniendo esas molestias. Apuramos hasta el minuto 60 por esas molestias. No ha entrenado con el grupo. Esas molestias siguen presentes, ya era duda para la semana pasada y lo seguirá siendo para la siguiente».