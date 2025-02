Corberán: "Pido perdón, el responsable soy yo"

«A la afición le quiero pedir perdón. No ha sido la imagen que teníamos que dar. No hemos competido a la altura de lo exigido». Con estas palabras quiso disculparse el entrenador del Valencia, Carlos Corberán, ante los seguidores del club en la rueda de prensa posterior a la bochornosa derrota sufrida anoche ante el Barcelona. El técnico de Cheste aseguró que «el dolor» de los aficionados «es compartido por el staff, por los jugadores, por todos». «Es un día amargo para todos», insistió. «El principal responsable soy yo. Me responsabilizo cuando llega una derrota así. Soy quien hago las alineaciones», apuntilló.

Sobre los motivos por los que se repitió la imagen de hace 11 días en Montjuïc, Corberán insistió en que «no ha sido la línea de 5 o de 4. No ha sido la presión o no. Ha sido no interpretar bien situaciones. Los tres primeros goles son evitables. Pasó allí en momentos de presión y hoy en momentos de defensa».

Respecto a cómo puede afectar este golpe en laLiga, Corberán apuntó que «ese sentimiento de dolor hay que convertirlo en reacción». «Ahora no hay otra sensación que la de digerir esto para transformar esto en rabia y reacción. No nos queda otra que compensarlo con entrega absoluta para preparar el partido del domingo», apuntó pensando en la cita vital de este fin de semana ante el Leganés en Mestalla, con nada más y nada menos que la permanencia en juego.