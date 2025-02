Zorío se persona en la querella admitida a trámite contra Peter Lim, Lay Hoon, Kim Koh y Meriton

Tras el nuevo ridículo deportivo de este jueves, Zorío denuncia que “es una vergüenza que el FC Barcelona te meta 12 goles en 10 días y que nadie dimita. Están matando al club y el único responsable no va a ser Peter Lim, que es la dana que ha arrasado al Valencia CF. De este gran sunami también son responsables lo limeños que dirigen el club y los limeños que ha conseguido tener Peter Lim en el Ayuntamiento de Valencia. Pero pico pala, sin cejar en el esfuerzo, conseguiremos recuperar el club y devolverlo al lugar que merece”.

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, se personó la semana pasada en la querella que un valencianista (que prefiere quedar en el anonimato) presentó contra Peter Lim, Meriton, Lay Hoon y Kim Koh, por administración desleal y varios delitos societarios, perfectamente desarrollados por el equipo jurídico que la ha elaborado. La querella fue presentada en octubre y admitida a trámite.

Miguel Zorío espera dar más noticias en las próximas semanas sobre la batería de querellas y demandas de diversa índole que ha ido presentando y que va a presentar, en esta nueva fase en la que considera que “visto lo visto, y ante el gran apoyo político que está recibiendo Peter Lim en la ciudad de Valencia, la única forma de tirarlo y de recuperar el club, es demostrar que el empresario singapurense ha vaciado el club utilizando procedimientos presuntamente ilegales".

Dentro de la cantidad de presuntos delitos cometidos por Peter Lim, su Local Management y los políticos del Ayuntamiento de Valencia, podemos citar los siguientes:

Aprobación del pelotazo urbanístico por parte de la Alcaldesa de Valencia y 28 concejales del PP, PSOE y COMPROMíS, en contra del informe del letrado municipal.

Incumplimientos de libro de la moción que sustenta el pelotazo urbanístico: auditoría de la obra, garantías y fianzas del coste total, polideportivo para vecinos, pago de las obras del polideportivo, proyecto de ejecución definitivo,…

Junta de accionistas no celebrada legalmente.

Engaño a la afición y a la RFEF con el falso reinicio de las obras del nuevo Mestalla.

Movimientos de dinero entre el Valencia CF y Meriton.

Engaños con el fair play financiero.

Sobreprecios en la compra y venta de jugadores.

Situación fiscal de la Presidenta del Valencia CF en España.

Según desveló el portavoz de Marea Valencianista hace una semana, “es muy fuerte lo que está pasando en nuestra ciudad con el pelotazo urbanístico que pretende dar Peter Lim. En primer lugar, Inmaculada Ibáñez, directora financiera del Valencia CF, reunía a ciertos medios de comunicación y les vendía la cabra que gracias a Peter Lim, Goldman Sachs había dado un crédito puente de 65 millones, había comprado toda la deuda financiera del club y que también iba a dar otro crédito de hasta 325 millones de euros para finalizar el estadio; añadiendo que aunque el Valencia CF bajara a segunda división, la sociedad podría pagar sin problemas el proyecto y que las obras ya no se pararían. En segundo lugar, y ya sin medios de comunicación, la presidenta del club, Layhoon Chan, vendió el arranque de las obras del Nuevo Estadio y que estaría terminado en verano de 2027. Y en tercer lugar, nuestra Alcaldesa ha tenido reuniones con varios de los agentes implicados en la operación, y sabe que Layhoon no ha conseguido que Goldman Sachs le firme el crédito para que la constructora finalice el estadio, y que por lo tanto es una falacia hablar de Mundial”.

Según desveló Miguel Zorío (y nadie lo ha negado), “desde hace menos de un mes, vemos a unos pocos obreros de la constructora, cuyo cometido es limpiar la obra parada hace 15 años y analizar el estado de la misma, y en ningún caso, durante estos meses y con ese contrato firmado, se pretende poner ni un solo ladrillo nuevo. El contrato que firma la constructora con Goldman Sachs (no con el Valencia CF) así lo establece, y si en junio, el banco americano no ha dado el ok al préstamo de 325 millones de euros, la obra volverá a pararse. Por lo tanto, sería un delito gravísimo permitir que Peter Lim venda el terciario del estadio, peque un pelotazo y pare de nuevo las obras”.