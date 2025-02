Más récords negativos

El valencianismo vivió la pasada noche del jueves posiblemente la mayor humillación de su historia. Peter Lim sumó otro récord negativo a su vitrina de los horrores con la derrota más abultada de la historia de Mestalla en los más de cien años de vida del coliseo de la Avenida de Suecia (el peor registro hasta la fecha databa de la temporada 1950-51 en el que el Valencia cayó por 1-5) y la parroquia blanquinegra tuvo que ver, resignada, como además en cuestión de una semana el mismo equipo le vapuleaba dos veces mientras su director deportivo decía en sala de prensa que mejorar esta plantilla era «humildemente muy complicado».

La del partido contra el Barça fue una humillación histórica por muchos motivos que van más allá del abultado resultado. Y es que, en primer lugar, el Valencia ni siquiera compitió porque la gestión de Lim y sus ayudantes han llevado al club a vivir la situación de tener que ‘elegir’ entre poner toda la carne en el asador para pasar a las semifinales de la Copa del Rey o llegar al cien por cien a una final por evitar el descenso a Segunda División contra su ‘nuevo’ rival directo: el Leganés.

En segundo lugar, porque el Valencia venía de encajar siete goles por parte del mismo equipo la semana anterior y a pesar de ello, el final de mercado de invierno no solamente no reflejó la urgencia máxima del equipo por mejorar sus prestaciones, sino que el director deportivo justificó su trabajo y no verbalizó ninguna clase de error en su gestión.

En tercer lugar, porque con este formato copero y la eliminación del jueves, la afición solamente ha ‘disfrutado’ de un partido fuera de LaLiga con su abono de temporada a pesar de que este mismo verano le subieron el precio del mismo. El socio del Valencia CF, en la peor temporada de su historia, solamente vivirá 20 partidos en el coliseo valencianista pagando más dinero que en la temporada 2018-19, cuando disfrutó de 30 choques entre los que estuvieron partidos de Champions, semifinales de Europa League y de la Copa del Rey, además de ver cada semana a un equipo que quedó cuarto y en el que jugaban futbolistas de la talla de Ezequiel Garay, Dani Parejo, Rodrigo Moreno, Gonçalo Guedes o Carlos Soler.

Y mientras esta serie de agravios se suceden, el valencianismo llenó la Avenida de Suecia para recibir a un equipo que luego no daría la talla en el campo y acabaría yéndose de forma paulatina, cabizbaja y poco combativa de su asiento antes del pitido final del colegiado. La resignación hace tiempo que se apoderó de una afición que ve que mientras el suelo de su club está cada vez más bajo, ninguno de los responsables de hundirlo ha tomado la decisión de dimitir y que a pesar de años de manifestaciones contra Peter Lim, el máximo accionista no abandona la entidad de Mestalla.

Récords negativos

La ‘era Lim’ sigue cobrándose récords negativos a toda velocidad. A la ausencia europea prolongada, la desaparición del ranking UEFA, las rachas negativas sin ganar... El Valencia sumó el jueves su derrota más abultada como local solamente doce días después de encajar por tercera vez siete goles en un partido (dos de ellas con Meriton Holdings al frente), de recibir por primera vez cuatro goles en 24 minutos de juego y la segunda vez en más de cien años marchándose al descanso perdiendo 0-5. Humillaciones constantes que han llevado al club de Mestalla a su mínima expresión y al valencianismo a rezar por no caer todavía más abajo, como podría ser un descenso de categoría.