Corberán: "No hay tiempo para lamentarse"

Esta es la segunda vez en menos de dos semanas que Carlos Corberán afronta una final por la permanencia después de ser vapuleado por el FC Barcelona. La primera vez, en la que el Valencia CF recibió siete goles en Montjuïc, tuvo una semana para levantar el ánimo de los suyos y medirse al Celta de Vigo. El equipo, no sin dificultad, se repuso y sacó adelante el partido contra los vigueses. Esta vez el paradigma cambia, hace pocos días que Mestalla vivió la mayor humillación de su historia, por lo que el entrenador valencianista ha podido hacer menos ‘pedagogía’ y su vestuario ha de levantarse en tiempo récord para ganar otro partido clave por la permanencia contra un rival directo como es el CD Leganés. El técnico, de hecho, reconoció que los escenarios son distintos: «El hecho de que entre un partido y otro haya poquito tiempo significa que no hay tiempo para la lamentación. Hay que levantarse, veo el grupo con energía y las ganas de volver a Mestalla y poder curar esa herida», expuso, confiando en que el vestuario tiene la mentalidad suficiente como para responder con rebeldía al varapalo.

En una comparecencia de sábado, con pocos periodistas y por ende pocas preguntas, el preparador de Cheste se centró mucho en ese factor mental y actitudinal que sus futbolistas han de cumplir al cien por cien para sacar el triunfo contra el ‘Lega’: «Nuestro trabajo es preparar los partidos con el máximo detalle sabiendo que para conseguir los resultados es esencial la actitud, la tensión y el amor propio para competirlo. Sin ideas claras es difícil imponerse. A ello hay que añadirle la comprensión del juego, pero si tengo que elegir solo una de las dos cosas, me quedo con lo primero porque te ayuda a combatir adecuadamente el partido», señaló el preparador, que no solamente ha de levantar la moral de los suyos, sino que también ha de hacer gol a un equipo que cerró su portería en Montjuïc, San Mamés y contra el Atlético de Madrid en casa.

Para el partido, las dos grandes dudas eran Hugo Duro y Dimitri Foulquier, aquejados de dolencias físicas durante la última semana, y el técnico dio una buena y una mala noticia con respecto a su presencia contra el Leganés en Mestalla.

En primer lugar, el delantero sí estará disponible: «Ha entrenado aparte, ayer hizo algún trabajo con el grupo, hoy ha completado la sesión y está disponible para mañana», señaló, destacando que si no hay novedades en las horas posteriores al entrenamiento no hay razón para creer que pueda no llegar al encuentro.

Por lo que respecta a Foulquier, se ha quedado a las puertas, pero no estará: «Tenía un problema en el abductor, ha mejorado pero no va a estar disponible para mañana», destacaba el técnico, que tendrá que elegir entre Max Aarons, jugar con carrileros o alinear ahí a Mosquera para paliar la ausencia del futbolista de Guadalupe. n