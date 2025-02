Ganar para redimirse

Mestalla se merece un respeto. El valencianismo se reencuentra con su equipo solo tres días de la humillación histórica del Barcelona que dejó vacías las gradas del estadio. Carlos Corberán pidió disculpas como máximo responsable de la goleada. Pero la única forma de pedir perdón hoy es ganando. El equipo se juega el orgullo después del vergonzoso 0-5 de Copa, pero por encima de todo se juega la supervivencia deportiva del club. La permanencia en primera está en juego. Y esta tarde no se puede fallar contra un rival directo como el Leganés. Solo vale ganar. Cualquier otra cosa es carne de descenso.

El partido contra el Leganés tiene tintes de final. Un triunfo permitiría al Valencia recortar distancias a solo un punto de los pepineros. Sin embargo, una derrota significaría abrir una brecha casi definitiva de siete puntos. Además de perder el gol-average particular. No hay que olvidar que el partido de la primera vuelta en Butarque acabó con empate sin goles (0-0) con el estreno de inicio del 5-3-2 de Rubén Baraja. Sumar es la vida. Por el rival y por el exigente calendario que se avecina a finales de febrero con el Villarreal (15) y Atlético de Madrid (22) en el horizonte.

La gran esperanza para creer en la victoria es que Corberán recupera su once tipo de LaLiga. El técnico apostará de nuevo por sus titulares después del paso atrás que dio la unidad B contra el Barcelona en la Copa. Ninguno de los suplentes demostró tener cabida en la alineación titular. Solo Cristhian Mosquera en el centro de la defensa y Max Aarons en el lateral derecho repetirán. El resto regresará al banquillo. El técnico volverá a contar con los futbolistas que fueron determinantes en las victorias contra la Real Sociedad y el Celta de Vigo: Giorgi Mamardashvili, César Tárrega, José Luis Gayà, Enzo Barrenechea, Javi Guerra, André Almeida, Diego López, Luis Rioja y Hugo Duro si le respetan sus molestias en el isquiotibial que le impidieron entrar en la última lista de convocados.

El otro argumento para creer en el triunfo es Mestalla. Corberán ha recuperado el ‘factor campo’ con una racha de 6 de 9 puntos. Solo el Real Madrid se ha llevado la victoria del viejo coliseo desde el cambio de entrenador. Las victorias consecutivas en casa contra la Real y el Celta son el camino. Los blanquinegros, que llevan más de nueve meses sin ganar a domicilio, mantienen las constantes vitales gracias a sus dos triunfos seguidos en casa, algo que no pasaba hace un año. Nadie duda de que el estadio registrará esta tarde una gran entrada a pesar del varapalo copero. Mestalla más que nunca es la salvación.

También juegan a favor los precedentes. El Valencia nunca ha perdido como local en sus cuatro partidos disputados en Mestalla pero cuidado porque en sus dos últimas visitas ha rascado dos empates. Ambos con 1-1. La última visita del equipo pepinero a Mestalla fue el pasado 22 de septiembre de 2019 en la quinta jornada de temporada 2019-20 con Albert Celades en el banquillo. El ‘Lega’ llegó último clasificado sin ningún punto y aún fue capaz de arañar un punto. Los de Borja Jiménez encadenan tres partidos sin ganar (desde el sonado triunfo al Atlético), pero llegan reforzados porque estuvieron cerca de dar la campanada copera contra el Real Madrid, muy lejos del nulo nivel competitivo del Valencia contra el Barça. Toca reaccionar.

A pesar de no entrar en la convocatoria del partido de Copa, Foulquier no ha podido superar las molestias físicas. Lo lógico sería que ontra el Leganés el defensa que ocupe la parcela derecha de la defensa sea el inglés Max Aarons. Sin embargo, la práctica no dice lo mismo. En la sesión de trabajo previa al encuentro en la Ciutat Esportiva de Paterna quien ensayó junto a los supuestos titulares en el lateral derecho fue un central, Cristhian Mosquera. Aaron no está al tono físico esperado.